Joan Josep Omella ha demanat respecte per la intimitat de Xavier Novell davant l'anunci de la seva renúncia com a bisbe de Solsona i ha considerat que alguns mitjans són «molt poc respectuosos». El cardenal arquebisbe de Barcelona ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel, on ha indicat que Novell «sap per què ha renunciat» i s'ha mostrat confiat que ho dirà «quan sigui el moment». El cardenal ha lamentat la resposta mediàtica a l'afer i ha considerat que hi ha programes «que es basen en el morbo, però que malauradament tenen audiència, quan els que l'haurien de tenir són els que es basen en la formació i la informació recta i objectiva».

D'altra banda, Omella també ha opinat sobre la pròxima taula de diàleg entre el govern estatal i el de la Generalitat, tot recordant el missatge del papa Francesc segons el qual Espanya ha de «reconciliar-se amb la seva història». «Tenim moltes ferides mal assumides», ha indicat. «De vegades no escoltem prou i convertim el diàleg en una mena de monòleg», ha afegit.