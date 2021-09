Els Mossos continuen buscant al pare que presumptament va assassinar el seu fill de dos anys en un hotel de Barcelona fa tres setmanes. Martín Ezequiel Álvarez Giaccio segueix en parador ignorat des del dimarts 24 d’agost a la nit, quan suposadament va matar el petit per a venjar-se de la seva mare, a pesar que la policia va difondre la seva imatge a les poques hores de conèixer-se el crim. El fet que no hagi tingut cap contacte amb els seus afins, que hagi trencat el tractament psiquiàtric que seguia o el seu comportament de les hores immediatament posteriors al succés fa als investigadors mantenir obertes diverses hipòtesis, inclosa que podria estar mort. La recerca policial hauria descobert que l’home no portava amb ell el seu passaport, perquè aquest va ser trobat en un dels domicilis que es van registrar, encara que en un primer moment es va creure que Álvarez Giaccio havia tractat de fugir de Barcelona amb avió, ja que es va desplaçar en taxi fins a l’aeroport del Prat.