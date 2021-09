L’ampliació de l’aeroport del Prat ha entrat a la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat, però l’executiu central no vol que aquesta negociació es dilati molt en el temps. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, que acudirà a la pròxima reunió, va assegurar que resulta «lògic» abordar aquest assumpte, encara que no sigui el fòrum més adequat, i també va descartar que el debat sobre si es fan les obres es pugui allargar un any. L’únic camí, va dir, és que el Govern accepti l’acord que es va aconseguir el 2 d’agost, amb el qual tots dos executius van anunciar l’ampliació.

«Posposar i prorrogar l’aprovació (del projecte) un any tindria un impacte que no ens podem permetre», va sentenciar Sánchez en una entrevista a Ràdio 4 després que la setmana passada el Govern paralitzés l’ampliació de l’aeroport per falta de suport del Govern.

L’executiu ha d’aprovar abans que finalitzi setembre els Documents de Regulació Aeroportuària (DAURA) 2022-2026, que, segons la llei que ho regula, ha de ser quinquennal. No obstant això, la norma també recull que, si el Gabinet no dona llum verda a un nou pla, es podrà prorrogar el pla anterior durant un any. Sánchez va recalcar que en el context de recuperació econòmica actual no seria convenient retardar un any la posada en marxa del nou pla.

Segons va apuntar, per «fer passos endavant i intentar desbloquejar aquesta inversió», els dos partits que dirigeixen la Generalitat haurien de «ratificar» els acords en la comissió bilateral a principis d’agost. «La forma no és el problema, el problema està en el fons», va sentenciar.

Sánchez va sostenir que durant aquella reunió d’agost es va dir «clarament» que «no hi havia una altra opció d’ampliació de l’aeroport que no fos amb un allargament de la pista que tenia una afecció a la Ricarda». Aquest punt va fer que ERC es negués a donar suport al projecte. «Si generem el debat i contraposem economia i ecologia no l’aconseguirem», va dir la ministra de Transports. Així, va posar l’accent que, encara que hi ha marge de negociació, el Govern ha d’adoptar «un posicionament clar» i ratificar l’acord.

Davant el conflicte generat entorn de l’ampliació del Prat i la seva posterior suspensió, la ministra de Transports va assegurar que seria «lògic» tractar aquest assumpte en la taula de diàleg, malgrat que no es tracta del fòrum adequat. En concret, Sánchez ha assenyalat que «per a parlar d’inversions» està la Comissió Bilateral on es va aconseguir el primer acord sobre les obres de l’aeroport. «Encara que no és la qüestió ni l’objecte (de la reunió), si es planteja el tractarem», va sentenciar.

Contactar amb Aragonès

Per la seva banda, el president del Govern, Pere Aragonès, va emplaçar el Govern espanyol a contactar amb ell si «té alguna cosa a dir o proposar» sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat.

El cap de l’executiu va assegurar ahir que és un tema prou «seriós» per a no entrar en una «espiral de declaracions» als mitjans de comunicació. «No es pot resoldre així i no hi entraré», va reblar.

En aquest sentit, va lamentar que la notificació de la suspensió per part del Govern espanyol es dugués a terme, precisament, d’aquesta forma, així com els detalls del pla director que havien estat estudiant amb les administracions. «No és la manera de treballar, estem parlant del futur climàtic, de la biodiversitat i les infraestructures del país», va insistir. Al seu torn, La diputada de la CUP Mireia Vehí va advertir ahir que parlar sobre infraestructures a la taula de diàleg «no serveix» per resoldre el conflicte polític a Catalunya, perquè «la gent demana sobirania, no autonomia».