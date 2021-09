Crisi oberta al Govern de la Generalitat. La designació de tres càrrecs interns de Junts, sense càrrec institucional (Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras), va ser vetada pel president Pere Aragonès per contravenir el principi que els representants en la taula havien de ser membres de l’executiu i els postconvergents no tenen intenció de modificar-la. El resultat és que, avui, la delegació catalana estarà integrada només per membres d’ERC: el mateix Aragonès i els consellers Laura Vilagrà i Roger Torrent. El quart integrant postconvergent, Jordi Puigneró, vicepresident, va rebutjar la possibilitat d’enquadrar-se en l’alineació per a la taula de negociació.

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va negar que hi hagués un acord verbal perquè la comitiva catalana estigués integrada només per consellers i es va reafirmar en què la seva elecció està avalada per l’acord de govern, al qual afirma haver estat «lleial» al·legant que així ho demostra la composició de la cita del 26 de febrer del 2020. «No deixem cadires buides, en tot cas no se’ns ha deixat entrar», va reblar.

«Hem apostat per una delegació al més alt nivell polític, perquè creiem que el conflicte té una enorme transcendència política [...] La Moncloa ens ha vetat perquè no està en condicions d’abordar el conflicte en els termes que la delegació catalana vol expressar: l’autodeterminació i l’amnistia», va etzibar en roda de premsa, traient la responsabilitat del que ha passat sobre Aragonès perquè ERC va recular després d’amagar amb la possibilitat que acudís el seu líder Oriol Junqueras. «Si estigués convençut que Aragonès ens ha vetat estaríem davant una situació molt més complicada».

Sense modificar la proposta

Malgrat això, van anunciar que no modificarien la seva proposta perquè «seria una mala praxi» que cediria davant els designis del Govern espanyol, «un mal presagi» després d’haver acceptat la «censura» i la «ingerència» del l’executiu central, va inquirir. Malgrat això, va negar que això obri una crisi i que l’estabilitat del Govern estigui en escac: «Hi ha una situació que no és agradable, esperàvem formar part de la delegació, no ens agrada que s’hagi acabat imposant el veto de La Moncloa i que Aragonès no ens hagi ratificat, però això no obre cap crisi en l’executiu català [...] Aragonès continua tenint la nostra confiança».

«Estem davant una ocasió històrica. Pedro Sánchez vindrà a Barcelona a negociar. L’Estat ha reconegut per primera vegada que hi ha un conflicte i s’avé a dialogar i negociar. I això és una cosa que no desaprofitaré», va asseverar el president a l’inici de la seva intervenció en la galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.

«No és una posició nova»

A preguntes dels mitjans, Aragonès no va asseverar que hi hagués pacte o obligació que anessin només consellers els integrants de la delegació. Sí que va explicitar: «En les últimes setmanes hem parlat molt de la taula i ells sabien que la direcció a prendre era aquesta. No és una posició nova, és de fa mesos». Jordi Sànchez, apunten fonts republicanes, també va fer declaracions públiques en el mateix sentit.

La Moncloa va evitar analitzar el xoc intern i la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, que va esperar a escoltar Aragonès abans de donar la tradicional roda del Consell de Ministres dels dimarts, va preferir centrar-se en «el positiu». El Govern central «té voluntat de trobada, de diàleg» i per això Pedro Sánchez acudirà a la taula de diàleg, va informar Pilar Santos. «Avui podem dir que estem millor que ahir a Catalunya», va dir abans d’assenyalar que La Moncloa és conscient que, després de viure 10 anys «molt tibants, de molt de conflicte», la solució no s’aconseguirà en «un dia»

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, inauguraran avui la nova etapa de la taula de diàleg entre els seus dos executius, però només es quedaran al principi de la reunió, que tindrà lloc a Barcelona a primera hora de la tarda. Després, marxaran i deixaran treballar els seus respectius equips, segons van confirmar fonts de la Moncloa. Aragonès i Sánchez mantindran una reunió prèvia a la taula de diàleg, cap a les 15.00 hores, en la qual prefixaran els objectius i abordaran la metodologia. Finalitzada aquesta trobada, tots dos presidents compareixeran davant els mitjans de comunicació. Després s’iniciarà la reunió de la taula de diàleg, en la qual els dos líders fixaran «els assumptes a abordar, els grups de treball i els terminis», segons les mateixes fonts. Una vegada complert aquest tràmit, Aragonès i Sánchez abandonaran la sala i seran les delegacions les que segueixin amb la reunió. Per part del Govern central, la delegació que presidirà Sánchez estarà formada a més pel ministre de Presidència, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; i per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, del costat socialista; i per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; i el ministre d’Universitats, Manuel Castells, d’Unides Podemos. Per part del Govern català de moment encara està per consensuar després de la crisi d’ahir.

pilar santos. madrid