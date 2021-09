La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va avisar Junts que «no és el moment de frivolitats ni de maniobres per fer descarrilar» la taula de diàleg. «És l'hora de la màxima responsabilitat institucional i la màxima lleialtat», va advertir en roda de premsa Vilalta, que confia que «hi ha temps per reconduir la situació«. Així, va emplaçar el partit de Jordi Sànchez a designar en les pròximes hores els membres del Govern per a l'espai de negociació. «Els canvis de posicionament de Junts o les discrepàncies internes no poden desestabilitzar els interessos comuns i compartits de l’executiu», ha advertit. I va reclamar «lleialtat» al president Pere Aragonès.

«No intentar explorar al màxim el marge en aquest procés de negociació és rendir-se; i nosaltres no ens volem rendir», va etzibar. Vilalta va assegurar que la reunió d’avui de la taula de diàleg és «recomençar la negociació històrica entre governs» i va afirmar que «servirà per avançar en la resolució del conflicte polític». La portaveu dels republicans va defensar que avui «la delegació catalana hi serà»: «Ens hi juguem moltíssim, i no volem deixar passar aquesta oportunitat històrica que tenim al davant».

«Anar junts»

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va criticar les disputes dins el Govern per qui ha de formar part de la delegació catalana a la taula de diàleg i va demanar «anar junts». «Pedro Sánchez ens té on ens vol: barallant-nos pel qui i no pel què. El dia que n’aprenguem anirem junts i ho farem possible», va dir en una piulada just després de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, on va deixar fora de la delegació els membres de JxCat que no són a Govern. En una altra piulada, on condemna el processament per terrorisme per part de l’Audiència Nacional a 13 CDR, Borràs diu que «la repressió no s’atura» mentre «es perd el temps en divisions internes».