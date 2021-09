Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és el nou abat del Monestir de Montserrat. Rellevarà a Josep Maria Soler, que portava 21 anys al capdavant de l'Abadia i que, com marca la regla de sant Benet, al complir els 75 anys aquest agost va haver de presentar la renúncia. La comunitat benedictina ha escollit el seu successor aquest dimecres al matí. Gasch ja exerceix el govern del monestir a l’espera de la benedicció abacial que es farà a la Basílica de Santa Maria en les properes setmanes. L'elecció s'ha pres durant una reunió capitular a la qual han assistit els monjos i amb la presència de l'Abat president de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa, Guillermo Arboleda, que l'ha confirmat en el càrrec.

L'Abadia de Montserrat ha donat a conèixer el nom del successor de Josep Maria Soler en un comunicat aquest dimecres al migdia. La votació s'ha fet de forma secreta i sense candidatures i hi han participat prop d'una cinquantena de monjos de la mateixa abadia però també d'altres monestirs com Santa Maria del Miracle, Sant Miquel de Cuixà o de l'estranger. Per poder ser elegit abat calia complir alguns requisits com ara ser menor de 75 anys, haver fet almenys cinc anys la professió solemne i ser sacerdot.

Les primeres paraules públiques de Manel Gasch han estat per agrair la tasca de Josep Maria soler. Concretament, per haver "guiat la comunitat amb esperit de saviesa i generositat" durant els 21 anys que ha estat al capdavant de l'Abadia. El seu successor també ha afirmat que "posa el futur de la comunitat i d’aquest abadiat als peus de la Moreneta, juntament amb la terra de Catalunya, de la qual n’és la patrona”, a la vegada que ha recordat "la importància del ministeri d’intercessió de la comunitat monàstica de Montserrat a favor de l’Església i del món".

D'altra banda, ha destacat el "repte" de celebrar els mil anys de vida de la fundació del monestir, el 2025, com a una "oportunitat d’apropar Montserrat i la vida monàstica a la societat actual; un Mil·lenari que ha de ser un punt de partida per al Montserrat del futur", ha dit. I ha demanat que se'l tingui present en les pregàries en el seu nou servei abacial.

La pregària dels vespres d'aquest mateix dimecres ja estarà presidida pel nou abat.

La trajectòria del nou abat

Manel Gasch i Hurios és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1993). El 1996 va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002. El 23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot. Va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2005). Des de 2005 és professor de teologia a l’Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat.

Des de l'any 2005 al 2010, va ser Prefecte de l’Escolania de Montserrat, i des de 2011 fins a l'actualitat ha estat el majordom-administrador del Monestir.