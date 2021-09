El president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Pere Aragonès, inauguraran aquest dimecres al Palau de la Generalitat la nova etapa de la taula de diàleg entre els seus dos executius amb un format molt particular. Tots dos es veuran primer a soles, compareixeran després davant els mitjans de comunicació i passaran llavors a la reunió del fòrum bilateral, amb els ministres de PSOE i Unides Podem i els consellers d’ERC. Però els líders només es quedaran a la primera part de la trobada. Després marxaran i deixaran treballar els seus respectius equips. El perquè d’aquest procediment té molt a veure amb els objectius que la Generalitat persegueix en aquest conclau.

Segons expliquen fonts dels dos governs, la cita prèvia entre Aragonès i Sánchez servirà per prefixar els objectius de la taula i abordar la metodologia i el calendari de treball. L’acord al qual arribin els dos presidents servirà de base perquè els seus respectius equips estableixin unes hores més tard «els assumptes a abordar, els grups de treball i els terminis». Al cap de l’Executiu català, i a ERC, li interessa molt que de la jornada d’avui surti un compromís tangible del Govern central amb el futur de la taula de diàleg, i no només una mera fotografia per sortir del pas, ni una vàcua declaració d’intencions.

Estructures permanents

Per metodologia i calendari entenen en la Generalitat l’establiment d’un mecanisme formal de treball, amb estructures permanents (per exemple, sobre la composició de les delegacions i els canals de comunicació) i terminis fixats entre reunió i reunió. És a dir, tot i que aquesta és oficialment la segona cita de la taula (la primera va ser el febrer del 2020, abans de la pandèmia), ERC la concep com el «reinici» del fòrum ara que dirigeix la Generalitat.

Tot i que el mateix Sánchez ha rebutjat aquest dimarts fixar qualsevol límit temporal «per evitar frustracions», fonts de l’Executiu català confien que la taula de diàleg doni els primers fruits abans de negociar els Pressupostos de l’Estat del 2022. A ningú se li escapa que aquests hipotètics rèdits poden ser la palanca que permeti a ERC justificar el seu recolzament a uns comptes que brindarien a Sánchez estabilitat pràcticament fins a final de la legislatura.

L’aeroport, fora del debat

En el que sí que estan d’acord la Moncloa i la Generalitat, després de diversos dies de xoc, és a excloure de la reunió d’aquest dimecres l’espinós debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat. Tot i que la ministra del ram, Raquel Sánchez, va dir el dilluns que el tema s’abordaria al fòrum, finalment l’assumpte, que enfronta un govern amb l’altre però també els respectius socis dins de cada gabinet, no formarà part de les converses.

Un dels efectes col·laterals de la tardança de Junts a elegir integrants és que els republicans no sabien amb qui consensuar un ordre del dia amb què establir les bases, juntament amb la Moncloa, de la reunió. Fins al punt que els republicans van deixar d’esperar i van entaular aquesta segona negociació amb l’equip de Sánchez.