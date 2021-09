L'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per declarar per desobediència al Tribunal Constitucional (TC). Ho ha fet al voltant de les nou del matí acompanyat de diversos consellers del Govern, com Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Tània Verge, Natàlia Garriga o Josep Gonzàlez-Cambray. També l'han rebut representants de partits i entitats independentistes, entre els quals s'ha pogut veure Oriol Junqueras, Dolors Sabater, Elisenda Paluzie o Marcel Mauri; així com la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La fiscalia acusa Torrent de permetre dos debats parlamentaris sobre autodeterminació i monarquia el novembre del 2019, tot i els advertiments dels lletrats de la cambra perquè podien vulnerar la prohibició del TC. Aquest dimecres també estan citats com a investigats atres tres exmembres de la Mesa de la cambra catalana: Adriana Delgado, Eusebi Campdepadrós i Josep Costa.