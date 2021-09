Els Mossos d'Esquadra creuen que el pare que va asfixiar el fill de dos anys a un hotel de Barcelona es va suïcidar poques hores després. Ho ha explicat aquest dijous a la tarda l'inspector Josep Navarro, cap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, un cop s'ha confirmat que el cos trobat ahir a l'entorn de l'aeroport del Prat era el de l'home que es buscava des del 24 d'agost. Navarro també ha explicat que no s'ha trobat cap indici que l'individu, que no tenia antecedents ni policials ni penals, hagués planificat ni la mort del fill ni el suïcidi posterior. Tampoc n'han trobat cap que indiquin que volia abandonar el país, malgrat que l'última vegada que se'l va veure va ser minuts després de l'assassinat del nen a l'aeroport.

Navarro ha donat aquestes explicacions en una roda de premsa al costat del comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, que ha donat les gràcies a la ciutadania per la col·laboració amb els Mossos mentre ha durat la investigació. Molinero ha indicat que s'han rebut un centenar de trucades de ciutadans que creien haver vist l'individu, el que ha qualificat com a "albiraments". Els Mossos han seguit tots i cadascun d'aquests albiraments, que finalment han estat descartats.

Els dos portaveus policials també han explicat que hi ha hagut un dispositiu de recerca "permanent", amb agents dedicats a la qüestió set dies a la setmana, 24 hores al dia. Hi han participat agents de seguretat ciutadana, de la Brimo, de l'Arro i de la Divisió d'Investigació Criminal, així com la policia marítima, l'helicòpter, drons, policies locals de l'àrea metropolitana i agents de la unitat subaqüàtica, que són els que, finalment, van trobar ahir el cos a prop de l'aeroport.

Estava en una zona "d'accés molt difícil" a la qual la policia només va poder arribar a través d'un canal pròxim a l'aeroport. Creuen que hi va arribar "saltant tanques i apartant bardisses", després de caminar molta estona. Es va penjar en un arbre amb el seu cinturó. El cos no es va poder identificar en un primer moment pel mal estat en què es trobava. A sobre no duia ni diners ni cap bitllet d'avió. Tampoc hi ha indicis que hagués contactat ni amb amics ni amb familiars.

Aquest matí els Mossos han pogut corroborar que era l'individu que buscaven a partir de les empremtes dactilars, per bé que ahir a la nit, el jutjat de guàrdia ja informava que el cos havia estat "plenament identificat" com l'home acusat de la mort del seu fill en un hotel de Barcelona l'agost passat.

Molinero ha indicat que aquest no és el primer cas de violència vicària que els Mossos investiguen, el tipus de violència que s'exerceix contra un menor per fer mal a la parella, i ha recordat que des del 2008 n'hi ha hagut entre 7 i 8 més. En aquest cas, l'home i la dona travessaven un procés de divorci.