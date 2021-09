El Departament de Salut i el Departament de Drets Socials han posat en marxa tota l'operativa necessària per començar "al més aviat possible" l'administració d'una dosi addicional de la vacuna contra la covid-19 als residents de les residències de gent gran. La previsió, segons ha informat el Govern, és que ja es vacuni a tot el territori de forma generalitzada a les residències a partir de la setmana vinent. A banda, Salut també treballa per administrar properament una dosi addicional a totes les persones que pertanyen al grup 7, les que tenen condicions de molt alt risc amb immunosupressió. El Govern comença els preparatius per a la tercera dosi a aquest col·lectiu després que la Comissió de Salut Pública hagi aprovat avui la mesura.

L'executiu català recorda que la setmana passada ja es va iniciar l'administració de la dosi addicional a totes aquelles persones receptores de trasplantament d'òrgans sòlids amb tractament immunosupressor, a persones receptores de trasplantaments de progenitors hematopoètics i a persones amb tractament amb fàrmacs anti-CD20. Fins avui al migdia ja s'havien vacunat d'aquest grup 3.917 persones.