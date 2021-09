La reacció dels partits a la taula de diàleg que es va reunir ahir a Barcelona va constituir una generalitzada crítica. Així, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va avisar que el conflicte entre Catalunya i Espanya no es podrà resoldre «excloent» JxCat i va assegurar que creure això «no té cap sentit». «Si algú pensa que el conflicte es podrà resoldre sense la participació de JxCat va mal encaminat», va advertir en una entrevista a RAC1. Puigneró va lamentar que «es qüestioni» la delegació proposada per Junts i va remarcar que és «molt lleig» que «es veti» Jordi Turull i Jordi Sànchez, presos indultats i dirigents de Junts.

El vicepresident del Govern va lamentar que des d’ERC i l’executiu central «es qüestioni» els membres proposats per Junts –Puigneró, Sànchez, Turull i la líder de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras- i va apuntar que aquesta és una decisió que hauria de pertocar només a qui escull els representats. Puigneró va recordar que en la primera reunió de la taula de diàleg hi havia persones que no formaven part del Govern.

Per part seva, la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va dir que no té sentit que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vagi «sol a la taula de diàleg, amb la força dels seus 33 diputats», però va insistir que n’exclogui definitivament Junts.

Albiach va apostar per protegir el diàleg i considera que això passa perquè Junts no sigui present a la taula, perquè «no té sentit començar el diàleg amb una força que el vol dinamitar», va argumentar. Va insistir a retreure que ERC només anés a la taula de diàleg amb la força dels seus 33 diputats i sense Junts, sense la CUP, amb qui té un acord d’investidura, i sense els comuns: «Tampoc no han parlat amb nosaltres», va criticar Albiach.

«Reactivar el carrer»

Paral·lelament, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Dolors Sabater, va assegurar que «la valoració de la taula es fa per si sola». «No crèiem ja en aquesta taula, neix morta. Creiem que el que cal és la reactivació de l’independentisme, al carrer, de totes les forces, la convocatòria del pacte per l’amnistia i autodeterminació, i seguir treballant», va concloure.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), va afirmar que la taula de diàleg és una «humiliació» per als espanyols, «dinamita l’estabilitat institucional» i suposa una «deslleialtat nacional». Ayuso va denunciar «la indignitat que suposa aquesta taula bilateral» del govern espanyol amb els «independentistes catalans». La presidenta madrilenya va afirmar que la Comunitat de Madrid «lluitarà» per «seguir caminant plegats» amb Catalunya perquè no vol «que se cedeixi al xantatge dels que pretenen trencar» Espanya.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, d’estar «defensant la seva poltrona i assegurant-se que li donaran suport amb els Pressupostos» Generals amb la reunió de la taula de diàleg entre la Generalitat i l’executiu central.

El líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, va acusar el Govern d’«agenollar-se» en una taula de diàleg amb la Generalitat que va rebatejar com a «taula de la traïció, de la rendició i del xantatge del separatisme».