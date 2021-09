El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va citar ahir al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, per a informar-lo sobre els detalls de la reunió de la taula de diàleg de dimecres, en la qual Junts no va participar. En una entrevista en RAC1, va explicar que en aquesta trobada en el Palau de la Generalitat espera donar-li «tota la informació necessària» de la reunió del dimecres, de com han anat les coses els últims dies (el dimarts es va produir una crisi en el Govern entre ERC i Junts per la delegació de la taula de diàleg) i sobre com enfoquen els pròxims passos del diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez.

També va assegurar que, després de la reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i de la taula de diàleg, va parlar per missatge amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, per a explicar-li com havia anat la trobada, encara que ha dit que s’hauran de reunir per a parlar amb la «profunditat necessària».

Amb tot, va negar que informés abans a Junqueras que a Puigneró del contingut de la trobada i va assegurar que té «tota la confiança» en el vicepresident per a poder explicar-li la reunió amb Sánchez sense que hi hagi filtracions posteriors. Aragonès va afirmar que els socis del Govern «sabien des del primer moment» que la delegació havia d’estar formada només per membres de l’executiu i que tenia el compromís per part de Puigneró i del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, que així fos.

Per la seva banda, Junts va mantenir el seu pols amb el president i no té intenció de tornar a asseure’s en la taula de diàleg si aquest no accepta la seva proposta per a tancar la comitiva catalana. Ara bé, les seves primeres espases s’esforcen a separar aquest assumpte de la continuïtat del Govern, al qual asseguren que no veuen perillar.

Crítica a la falta de terminis

El vicepresident del partit, Jordi Turull, va descartar a TV-3 que Junts es plantegi deixar de formar part del Consell Executiu i va vaticinar que «el Govern té futur fins que el Tribunal Suprem es cansi». Així mateix, va criticar al president del Govern que pactés no posar terminis al diàleg perquè «la repressió va amb molta pressa», va dir. Al seu torn, la portaveu del partit, Elsa Artadi, va minimitzar a La2 el rang institucional de la trobada perquè allí es va asseure «la minoria de l’independentisme», en una trobada en el qual va dir que Aragonès va representar a ERC i no al Govern, i que respecte a la trobada del 2020, va haver-hi menys resultats perquè es van acordar quatre acords de futur amb metodologia i calendari. Tant ERC com el PSC van demanar a Junts que s’assegui a la taula els propers dies.