Catalunya té lots de vacunes contra la covid a punt de caducar. Segons ha revelat la SER, la Generalitat admet la situació, però no necessita quantes vacunes estan a punt de caducar i reconeix que hi ha hagut un error de càlcul. Des que es descongelen, hi ha 31 dies de marge.

Els tècnics de Departament de Salut van pensar que durant la primera setmana de setembre hi hauria més demanda, però no ha estat així i el ritme de persones que han decidit vacunar ha estat menor del que s'esperava. Salut parla d'un desajust.

El final de les vacances i la tornada a la feina no han ajudat tant com es pensava. A més, no s'ha tingut en compte que a Catalunya el 79% dels majors de 12 anys ja estan vacunats amb la pauta completa.

Més d'un milió sense posar

El cas és que ara mateix, a Catalunya hi ha 1.100.000 dosis sense posar. Són vials que el Ministeri de Sanitat ha enviat i que no surten de la nevera. Això vol dir que de totes les vacunes que ha rebut Catalunya, prop del 10% encara no s'han posat.

I el gran problema és que les dosis de més ja es donen per perdudes. Experts expliquen que és impossible aprofitar-les i lliurar-les a un país que les necessiti: estan a punt de caducar i logísticament és molt difícil perquè es pot trencar la cadena de fred.

La situació de l'epidèmia segueix millorant a Catalunya, que ja ha baixat dels 500 contagis de covid diaris de mitjana (490) i la incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d'antígens a 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) està per sota de la barrera dels 100 casos (98,8), una xifra que no es veia des de mitjans de juny. Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, els ingressats per covid segueixen decreixent fins als 629 (17 menys que ahir), dels quals 216 estan a l'UCI (21 menys).

Els grups més endarrerits són els de 20 a 29 anys, amb un 59,9% amb pauta completa, i els de 12 a 15 anys (52,7%), encara que en aquest cas va ser l'últim a incorporar-se a la campanya.