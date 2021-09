Una embarassada negacionista ha obligat a l'Hospital de La Fe de València a activar el protocol de seguretat contra la covid-19 per atendre-la durant el part i els sanitaris la van haver d'assistir amb un EPI, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat.

La dona va acudir fa unes setmanes a l'Hospital de La Fe de València al posar-se de part al costat d'un acompanyant i al seu advocat per defensar el seu dret a no portar mascareta dins el centre sanitari, segons ha avançat Onda Cero. També va declinar realitzar-se una prova PRC preventiva per a l'assistència sanitària durant la pandèmia.

Davant aquesta actitud, l'hospital li va explicar el nou protocol d'atenció amb la covid-19 i la va atendre com una positiva com a mesura de protecció cap a la resta de pacients i professionals de centre.