El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha assegurat que ERC no ha estat "deslleial" amb el seu partit. En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio, Sànchez ha afegit que, si ell digués que els republicans sí que han estat deslleials, Junts "hauria de marxar del Govern". "I seria absurd. I no han estat deslleials. Han tingut pressions i han prioritzat altres opcions", ha afegit. A més, ha argumentat que el seu partit tampoc no ha estat "deslleial" amb el president, Pere Aragonès, per la polèmica de la proposta de noms de Junts a la delegació catalana de la taula de diàleg. Així, Sànchez ha volgut tancar la crisi interna a l'executiu i ha afirmat que les discrepàncies dels últims dies "no tindran recorregut" a dins del Govern.

Sànchez ha asseverat que la "discrepància" entre ERC i Junts "no ha estat menor". Tot i això, el secretari general de JxCat considera que la crisi no hauria d'afectar a "altres esferes o àmbits" de la coalició. En aquesta línia, l'expresident de l'ANC ha subratllat que la reunió d'ahir entre el president Aragonès i el vicepresident, Jordi Puigneró, s'ha d'emmarcar dins la "lògica". "És normal que abordin la situació de dimarts", ha justificat.

Encara sobre la polèmica per la proposta de noms del seu partit a la taula de diàleg -l'únic membre del Govern era el propi Puigneró-, Sànchez ha constatat que, si Junts hagués volgut "obstaculitzar" la reunió, hauria votat en contra de la delegació d'ERC que va exposar Aragonès al Consell Executiu de dimarts: "I no ho vam fer. Això sí que hauria estat deslleial". Sigui com sigui, Sànchez ha insistit que el seu partit no modificarà els noms de la proposta, tampoc de cara al futur.

El secretari general de Junts també ha criticat la "imatge colpidora" del president espanyol, Pedro Sánchez, prenent un cafè amb el cap de l'oposició i líder parlamentari del PSC, Salvador Illa, mentre la taula de diàleg continuava reunida a Palau: "No és gratuït, va ser un missatge inequívoc que ell no estava implicat en la mesa pel diàleg. No ens ho podem permetre des d'una perspectiva de dignitat institucional", ha alertat.

És per això que Sànchez considera que el cap de l'executiu espanyol "ha tancat la carpeta catalana". Com a conseqüència, el dirigent de JxCat aposta per "tenir la capacitat per veure com, amb força, es pot tornar a fer que hi hagi una carpeta catalana oberta sobre la taula del president espanyol per resoldre el conflicte".

Repreguntat per aquest tema, Sànchez ha afegit: "El més important és avançar en un acord estratègic i que tots els independentistes anem a l'una, amb capacitat de tancar un mínim comú denominador per apretar l'Estat". Sànchez ha assegurat que "hi ha camins que s'estan fent", i que aquest és un dels acords de legislatura que s'estan complint.