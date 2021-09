El jutge Joaquín Aguirre, que instrueix el «cas Voloh» de presumpta corrupció i finançament del procés, està investigant la participació de Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, en la gestió en 2020 de la concessió suposadament irregular d’una subvenció pública de la Generalitat a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. Aquesta entitat està des de fa mesos en el punt de mira del magistrat per altres ajudes percebudes en anys anteriors i per, presumptament, participar en el finançament de Waterloo, on radica la caserna general del exmandatari català. Alay va declinar fer comentaris sobre aquesta recerca.

Una part de l’informe de la Guàrdia Civil que analitzava els missatges del telèfon mòbil de Alay va estar en secret fins fa poc. Ara, el togat ho va explicar i El Periódico ha tingut accés a les converses. Una d’elles és la mantinguda a l’agost de l’any passat pel cap de l’oficina de Puigdemont amb Sergi Blázquez, advocat i tresorer de Plataforma Pro Seleccions, en les quals aquest li demana que intercedeixi, per encàrrec del president d’aquesta entitat, per a agilitar la concessió d’una subvenció de la Generalitat.

Alay arriba a dir-li que havia parlat amb «G» (els investigadors creuen que es tracta de Gerard Figueras, llavors secretari general del Esport), i que aquest li ha assegurat: «Farà el que et va dir, però que el plec d’al·legacions sigui sòlid. Li he assegurat que ho serà». Aquesta negociació es va iniciar el 25 d’agost de 2020, quan Blázquez va escriure a Alay: «Un altre tema a comentar-te de part de Xavier [Vinyals, excónsul honorari de Letònia, president de la plataforma i detingut a l’octubre de 2020] i per encàrrec d’ell, és el tema de la subvenció de la Plataforma que sembla encallat. A veure si pots fer una gestió a nivell de President o de la Consellera per a desencallar el tema. Intervenció ho té retingut sense donar cap explicació». L’endemà, Alay contesta: «Respecte al finançament ho comentaré avui, però imagino que Gerard [Figueres, detingut al novembre del 2019] també ha de fer pressió. Aquest mateix interventor és el que està en el cas que porta la fiscalia de Barcelona en contra meva per l’oficina del president Puigdemont».

Europa entra en «l’afer rus»

D’altra banda, el Parlament Europeu demanarà una recerca en profunditat dels suposats contactes entre l’entorn de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els serveis d’intel·ligència de Rússia. La petició de l’Eurocambra queda plasmada en una esmena plantejada pel grup socialdemòcrata a una moció que ha obtingut 494 vots a favor, 103 en contra i 72 abstencions. PP, PSOE, Ciutadans i Vox van donar suport a la sol·licitud, mentre que Junts, ERC, PNB i Unides Podem la van rebutjar.