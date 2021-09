Les aigües de l’Àsia Pacífic, les més erògenes de la planeta, sumaran un altre país amb submarins amb tecnologia nuclear. Els EUA han convidat al club Austràlia provocant la previsible indignació de la Xina amb prou feines uns dies després que Joe Biden truqués Xi Jinping per millorar les relacions bilaterals i es comprometés a que la inevitable rivalitat no porti al conflicte.

L’últim acord apadrinat per Washington a la regió va ser signat dimecres i batejat com AUKUS, acrònim d’Estats Units, Regne Unit i Austràlia. El primer país discuteix la primacia global amb la Xina, el segon busca noves zones d’influència després de la seva sortida de la Unió Europea i el tercer ha col·leccionat enfrontaments amb Pequín en l’últim any. Van parlar d’un «augment de poder de dissuasió» i no va fer falta que esmentessin la Xina. L’acord arriba setmanes després de la precipitada fugida de les tropes nord-americanes de l’Afganistan i aprofundeix el viratge cap a l’Àsia que ja va emprendre Obama després de les calamitoses aventures a l’Orient Mitjà.

El tractat esmenta àrees de col·laboració dispars com informació, intel·ligència artificial, tecnologia quàntica i militar. La clau està a l’última, concretament, en els vuit submarins propulsats amb reactors nuclears que Austràlia fabricarà amb l’assessoria nord-americana i britànica. Són més ràpids, més difícils de detectar i la seva major autonomia podria acostar-los a Taiwan. La flota, pensen els experts, apuntalarà l’hegemonia occidental al pati del darrere xinès.

L’ambaixada xinesa a Washington, la premsa oficial, el Ministeri d’Exteriors... Des de tots els fronts han plogut les crítiques als signants. «L’acord estimularà la cursa armamentística a la zona i perjudicarà la pau i estabilitat a la zona», va pronosticar Zhao Lijian, portaveu ministerial. També va aconsellar Washington que jubili la seva «passada de moda mentalitat de guerra freda».