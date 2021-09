Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van detenir el passat 13 de setembre a l’Hospitalet de Llobregat el presumpte autor de cinc agressions sexuals, dues de les quals amb penetració vaginal. Quatre d’aquestes agressions van tenir lloc a l’Hospitalet mentre que la cinquena es va produir al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, a poca distància de les anteriors. Tots els fets van passar entre el 5 de juliol i el 13 de setembre d’enguany. La investigació la va assumir la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) des de la primera agressió coneguda, atenent a l’extrema gravetat de les accions delictives. L'individu ja és a presó.

En tots els fets investigats, el presumpte agressor feia servir el mateix mètode. Actuava de nit, principalment en cap de setmana, entre les 11 del vespre i les 2 de la matinada. Triava noies joves - dels 21 als 27 anys - les seguia i accedia a la porteria d’una finca just quan ho feien les víctimes, abans que la porta es tanqués.

Un cop allà les abordava, les escanyava violentament i les amenaçava verbalment per cometre l’agressió sexual. En alguns casos i com a conseqüència de la resistència que hi oposaven les víctimes el detingut no va aconseguir consumar l’agressió sexual. Aquestes, segons els Mossos, quedaven en un estat de semi-inconciència.

Les cinc agressions es van produir en diferents dies, concretament el 5 i 9 de juliol, una tercera el 29 d’agost i dues al setembre, l’11 i el 13. Segons la inspectora Ester Salcedo, l'agressor atacava les víctimes a partir d'una tècnica de "superioritat", en la qual podria haver tingut "certs coneixements", al optar sempre per la mateixa.

Els investigadors van fixar la línia de treball atenent a que la perimetria de les accions estava molt acotada, motiu pel qual la principal hipòtesi de la investigació era que l’autor residia o treballava per la zona. Una operació bancària fraudulenta va posar el focus de la investigació en un home de 26 anys i nacionalitat peruana.

Posteriorment, els investigadors van aconseguir identificar-lo plenament i van obtenir els indicis suficients per poder atribuir-li els cinc fets. "Abans de resoldre un cas calen moltes gestions, aquestes en concret van requerir certes transaccions", relata Salcedo. De fet, una de les operacions, va permetre determinar a la policia que l'home havia fet un accés de contingut de pornografia.

El dia 13 els agents van localitzar l’investigat a l’Hospitalet de Llobregat en un dels domicilis on es considerava que podia tenir la seva residència, en una zona molt propera al lloc on s’havien produït els fets. Segons els Mossos, l’agressor ja feia un temps que residia a Catalunya.

La investigació continua oberta ja que no es descarta que s’obtinguin indicis que permetin acreditar la participació del detingut en d’altres agressions en anys anteriors. El detingut, que no té antecedents anteriors, va passar aquest diijous a disposició del Jutjat d’Instrucció número 2 de l’Hospitalet, que en va decretar l’ingrés a presó.

La Unitat Central d'Agressions Sexuals

La Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) és una unitat formada per una trentena d’efectius integrada dins la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos. Tot just el 14 de setembre va fer un any de la seva creació. Es tracta d’una unitat especialitzada en la investigació dels delictes de naturalesa sexual i en l’estudi del fenomen arreu de Catalunya. Té una competència directa dels casos considerats més complexes pel que fa al desconeixement de la identitat de l’agressor perquè no ha tingut cap vincle previ de relació amb la víctima, depredadors en sèrie i agressions comeses per més d’un autor.

El tractament personalitzat a les víctimes és l’epicentre del projecte: la prioritat no és l'obtenció de la declaració o l’indici que permeti obrir la investigació sinó l’atenció a la víctima amb l’adaptació del sistema a les seves necessitats. D’aquesta manera s’estableixen accions de coordinació amb la resta de serveis implicats per evitar la victimització i prioritzar la seva recuperació.

L'objectiu d’aquestes accions rau en la necessitat de conèixer el fenomen amb profunditat que permeti activar accions preventives en els punts de risc per evitar qualsevol tipus d’agressió i detectar els depredadors que puguin actuar en diversos punts de la geografia catalana.