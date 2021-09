Dues nenes de Càceres han començat el curs de la pitjor manera possible: forçades pels seus pares a no portar màscara, assenyalades per la resta d’alumnes i progenitors i finalment apartades del col·legi. Quan van començar les classes, divendres passat segons el calendari extremeny, les dues menors, que cursen tercer i cinquè de primària, van acudir al col·legi sense mascareta. Són filles de negacionistes, que rebutgen l’ús de la peça.

El centre, anomenat Alba Plata, va decidir primer que les nenes compartissin l’aula amb els seus companys, si bé assegudes en tot moment al costat de les finestres, provocant un enorme malestar entre els pares de la resta d’alumnes. Després, la Junta d’Extremadura va anunciar que rebrien classes a part, elles soles, una fórmula que casa malament amb el que assenyala la llei i que va revoltar als docents.

Així que la comunitat autònoma va fer marxa enrere dimecres passat: les menors no podrien acudir al col·legi sense la protecció. També va advertir que arribat el cas activaria el protocol per absentisme escolar. Des de llavors, els seus pares han optat per no portar-les a classe.

«Els meus fills no van ser a classe l’any passat per a no portar màscara. Quan estaven amb el meu exmarit, sí que hi anaven», explica una de les líders del negacionisme.

Des que va començar la tornada al col·le s’han donat a Espanya almenys altres dos casos similars, resolts de forma molt més ràpida i expeditiva. A Barcelona, dues nenes van acudir el dijous al seu col·legi sense màscara: l’adreça del centre les va enviar a casa, des d’on rebran classes telemàtiques si els seus pares no canvien d’actitud. A Mallorca, les famílies de dos alumnes també van intentar que anessin a classe sense màscara i el Govern balear va vetar la seva entrada al centre. Tots posen de manifest la difícil situació en la qual el negacionisme col·loca als seus fills, víctimes de l’entossudiment anticientífic dels seus progenitors. Tot es torna encara més complex quan els pares tenen visions diferents sobre la pandèmia del coronavirus.

Sonia Vescovacci és policia nacional en excedència. Lidera Policies per la Llibertat, una organització present en 10 països, amb prop de 200 membres a Espanya segons els seus propis càlculs, que organitza protestes i presta assistència als qui han rebut multes per no complir amb les restriccions enfront de la COVID. Té dos fills, de 9 i 11 anys. «El curs passat no els vaig portar al col·legi –explica-. No volia que portessin màscara de dilluns a divendres. He tingut problemes amb el pare per aquest tema, en estar separada. Ell també és company de la Policia, però no comparteix la meva visió. Quan estaven amb el seu pare, sí que anaven al col·le. Quan estaven amb mi, no».

Però al març, el centre escolar, situat a la província d’Alacant, va decidir «relaxar» les mesures. «Van ser flexibles. Van deixar que la màscara estigués sota el nas o la barbeta. Així que vaig cedir a la petició de la meva filla major, perquè per a ella és molt important el contacte amb les seves amigues. Li vaig dir: ‘Sí, però sempre que et deixin respirar’», continua. Aquest curs, els seus fills acudeixen a classe, perquè el col·legi, segons la seva versió, continua sent lax sobre l’ús del tapaboques, un fet que ella accepta «fins a un cert punt». Al mateix temps, ha enviat a la seva exparella un burofax comunicant-li la seva negativa al fet que siguin vacunats. «Ningú tocarà als nens», diu.

Fa uns dies, un jutjat de Barcelona va donar la raó a una mare que volia immunitzar als seus dos fills enfront de la negativa del seu exmarit. Els experts consideren que la mascareta a l’aula va per a llarg, donades les incerteses que envolten al coronavirus.