El president de la Generalitat va donar un cop d’autoritat el dimarts, a compte de la composició de la delegació de Junts per a la taula de diàleg.

La història d’aquest cop de puny s’inicia a les 8.45 hores del dimarts, quan Jordi Sànchez va cridar a Aragonès i li va comunicar els noms triats per a la taula. Jordi Puigneró, Jordi Turull, Míriam Nogueras i el propi secretari general. La resposta del president va ser: «No m’agrada, discutim-la».

Aragonès volia ultimar l’alineació per al conclave el dilluns a la tarda, però els puigdemontistes van assenyalar que fins que se sabés què anava a fer Pedro Sánchez no facilitarien els seus noms. «Estaven convençuts que no anava a venir», sosté una font republicana que ja va assenyalar a aquest diari, el dilluns, que hi havia indicis que la presència del president es produiria, però que ara reconeix, no obstant això, que fins que el president no el va proclamar, a la nit, en TVE, no les va tenir «totes» amb si.

Aragonès esperava substanciar el debat intern en el Consell Executiu previst per a aquest mateix dimarts. I poc després de començar, va saltar el comunicat de Junts en què feia públics els noms. Molt molest, el ‘president’ va compartir el repte dels postconvergents en el grup de xat que el sanedrí per a la taula de diàleg té muntat ERC. És una ja vella manera de treballar dels republicans, utilitzat, per exemple, en la negociació amb el PSOE per a la investidura de Sánchez. Crear un fòrum de seguiment i debat restringit des d’on s’orienta i es decideix què fer.

En aquest cas, no va cabre cap indicació a Aragonès. «Mentre la resta s’exclamava i exposava opcions a realitzar, el president va deixar clar que es mostraria inflexible». La resta hi va estar d’acord. Una resta que inclou a Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta, Sergi Sabrià, Roger Torrent i Laura Vilagrà.

Clima enrarit

Es va iniciar el Consell Executiu en un clima enrarit. Els ‘consellers’ van assistir en silenci al debat entre Aragonès i el vicepresident Jordi Puigneró. Sense acord. Junts va sol·licitar un recés, se suposa perquè totes dues parts transmetessin la informació, per exemple, Aragonès al «sanedrí» de la taula, però en el represa tampoc va haver-hi acord. Ni tampoc Aragonès es va tirar cap endarrere.

Els republicans, assenyalen fonts, es van sentir «en la zona desconeguda» que suposa no saber fins a on conduiria la crisi. Les paraules de Jordi Sánchez, a la tarda, en què alliberava ERC de tota culpa i centrava en la Moncloa la responsabilitat del veto, van ser acollides amb satisfacció.

Hauria canviat alguna cosa si els postconvergents haguessin presentat a Aragonès una llista amb tres o quatre ‘consellers’ i, a més, Jordi Turull? La resposta del nucli republicà és que la decisió del president d’incloure només a membres del Govern era ferma, però una proposta «més sibil·lina hagués dificultat el cop de puny en la taula», concedeix una veu d’ERC.

El dimarts, a les 13.30 hores, 285 minuts després de la crida de Sànchez, Aragonès va comparèixer davant els mitjans per a donar compte que la delegació catalana no tindria membres de Junts.