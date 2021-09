Junts per Catalunya es debat entre alimentar el conflicte amb el president, Pere Aragonès, i ERC a compte de la taula de diàleg amb el Govern o tractar de reconduir la crisi i tornar a participar del principal objectiu polític del Govern en aquesta legislatura. Per a això últim, confien en un pacte amb Esquerra quan es refredi l’actual tensió. En una mateixa jornada, ahir el vicepresident Jordi Puigneró transmetia a Aragonès (que el va citar a capítol a Palau) la voluntat d’aïllar a l’executiu del soroll al mateix temps que la portaveu del partit, Elsa Artadi, carregava durament contra els resultats de la reunió de la taula de diàleg del dimecres.

Sectors del partit de Puigdemont s’inclinen per tornar a la taula de diàleg malgrat no creure en absolut en les opcions d’èxit d’aquesta via. Fonts de la formació esperen que Aragonès basteixi ponts en els pròxims dies o setmanes per a arribar a una solució salomònica, atès que l’actual batalla interna genera un gran desconcert en les bases independentistes. Retreuen al president una certa «sobreactuació» contra els noms que va proposar aquest dimarts Junts per a formar part de la taula. Aquest punt de trobada no és fàcil, admeten, però el propi cap del Govern, a RAC-1, va suggerir una passarel·la per a tractar d’incorporar als noms de JxCat a altres àmbits del procés de diàleg.

Però en el si de Junts conviuen diferents mirades respecte a la crisi. Al Govern existeix una aposta clara per continuar remant a favor de la gestió en aquesta legislatura. És a dir, evitar el precipici d’una crisi definitiva o una eventual sortida del Consell Executiu. I en el partit, la portaveu Artadi --que va decidir en el seu moment no formar part del Govern- manté un to encara bel·ligerant.

En una entrevista en TVE, afirmava aquest dijous que en la cita de Palau només era present «la minoria de l’independentisme», que Aragonès «representava a ERC» i no al Govern, i que, respecte a reunions anteriors, la gestió d’ERC és «millorable» perquè es va «pitjor que el cranc», cap endarrere, perquè no hi ha hagut ni acords ni metodologia, a diferència de la reunió de Pedralbes de desembre de 2018. Així doncs, Artadi va enaltir les anteriors reunions quan des de Junts no s’ha fet una altra cosa que considerar-les estèrils.

Escoltant a Artadi sembla que la voluntat de JxCat sigui la de continuar tibant la corda. Això sí, en cap cas tenen intenció d’arribar fins al final i sortir del Govern. Alguna cosa que no seria forassenyat si es recorda que la divergència afecta a una aposta estratègica del Govern independentista. El to de Jordi Turull en TV-3 va ser diferent: va apel·lar per enèsima ocasió a la unitat independentista.

Per la seva banda, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va assegurar que ERC no ha estat «deslleial» amb el seu partit. En una entrevista ahir a Catalunya Ràdio, Sànchez va afegir que, si ell digués que els republicans sí que han estat deslleials, Junts «hauria de marxar del Govern». «I seria absurd. I no han estat deslleials. Han tingut pressions i han prioritzat altres opcions», va afegir. A més, va argumentar que el seu partit tampoc no ha estat «deslleial» amb el president.