El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest diumenge a la nit un avís per temps violent que demà afectarà les comarques gironines, bàsicament el Gironés, la Selva, la Garrotxa, el Ripollés i el Pla de l'Estany.

Així, l'AEMET ha avisat per risc de pluges i tempestes que podran acumular entre 15 i 30 litres per metre quadrat en una hora a Girona. A la costa gironina, l'AEMET també manté l'avís groc per risc de fenòmens costaners ja que s'esperen vents del nord amb força 7 i onades de 2 a 3 metres.

La situació estarà motivada per l'arribada d'un front atlàntic que afectarà el nord i a l'est de la Península així com a Balears. Inicialment el front s'afeblirà però després tornarà a cobrar força en arribar a l'àrea mediterrània.

Així doncs, la treva que el sol ha donat a l'episodi de pluges només ha durat 24 hores i, aquest dilluns, s'espera que creixin nuvolades a partir de migdia que deixaran xàfecs, localment forts i amb tempesta, a la meitat est i a punts de la resta del litoral i prelitoral central i sud.

S'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja de dilluns.

S'ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja de dilluns.

⚠ A les comarques avisades es podrien superar els 20 mm en 30 minuts.

En aquestes zones, segons el servei meteorològic, podrien registrar-se pluges superiors als 20 litres per metre quadrat en trenta minuts. Els xàfecs sobtats sovint han anat acompanyats de calamarsa, pedra i vent.

D'altra banda, la temperatura serà més baixa respecte a la jornada anterior.