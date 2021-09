Satisfacció a ERC, malestar a Junts. D’aquests dos estats d’ànim es desprenen conseqüències no menors cara a la navegació del Govern, després de la crisi per l’alineació de Junts en la taula de diàleg. Mentre els republicans esperen consolidar el cop d’autoritat enfront dels seus socis i el lideratge del president, Pere Aragonès, les hosts de l’expresident Carles Puigdemont pivoten entre la voluntat inequívoca dels seus consellers de no sortir de l’executiu i la necessitat, de moment, de mantenir el pols, no sense un cert malestar intern per les conseqüències de la crisi: estar fora de la principal palanca estratègica sobiranista de la legislatura.

«És el gest més presidencial que ha fet en els 120 dies que porta en el càrrec». Aquesta és una de les diverses frases recollides per aquest diari d’entre diferents càrrecs republicans, públics i de partit. «Ha crescut dos pams», assenyala un altre.

Entre les files d’Esquerra, el cop de puny a la taula d’Aragonès va satisfer propis i estranys, i els més pròxims a ell esperen que serveixi per estendre, entre la població, molt escèptica amb el carisma del president, una imatge de lideratge.

Carisma no és lideratge

«Carisma i lideratge no és el mateix», va assenyalar a aquest diari un destacat independentista recordant com Puigdemont no desitjava que se sotmetessin a votació en el Parlament les lleis de ruptura, aquells 6 i 7 de setembre de 2017. «Si ets un president amb molt de carisma, però passa el contrari del que vols, és que no hi ha lideratge», sentencia.

Si una cosa va quedar clavada en la retina de Aragonès és la minvada ascendència que tenia el seu antecessor, Quim Torra, en el propi Govern. «No era un executiu, sinó dos, amb dos caps visibles», afirma un bon coneixedor d’aquesta època que especula que una de les prioritats de l’avui president fos aconseguir cohesionar el Govern.

En això hi ha una certa coincidència amb el que admeten a Junts: «Aragonès ha volgut demostrar que no és Torra», assumeixen en el partit de Puigdemont. Si bé li enlletgeixen al cap del Govern una gran «sobreactuació» durant la setmana passada, motivada, al·leguen, per un malestar intern de Aragonès. Asseguren que el veto als noms proposats per Junts per la taula estava injustificat perquè es tractava de posar tota la carn política a la graella. I la presència del president del Govern, Pedro Sánchez, obligava a desplegar el màxim pes i lideratge.

Per això, asseguren, els noms de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Míriam Nogueras (ex-presos indultats pel Govern i la líder del partit en el Congrés, respectivament) al costat del vicepresident Jordi Puigneró. No en va, una alineació de Junts només amb consellers deixaria fora de pla als dirigents màxims del partit.

Així ho descriuen a Esquerra: «Hi ha una diferència que l’ajuda molt. Aragonès era, en l’anterior legislatura, vicepresident del Govern i líder extramurs d’ERC, mentre que Puigneró, l’actual número dos del executiu, no té cap pes orgànic a Junts. Això fa que els consellers de JxCat vagin cadascú pel seu costat, mentre que el vicepresident Aragonès alineava als seus», expressa una veu del partit.

Junts va debatre el dimarts què fer. No van faltar reflexions internes sobre les conseqüències de desacatar la instrucció de Aragonès i proposar a noms de partit. A més, els consellers postconvergents, en efecte, intenten per tots els mitjans aïllar-se. Puigneró va traslladar aquest missatge (aïllar al Govern) a Aragonès quan el president el va cridar a capítol el dijous.

Els nous equips de les conselleries volen desplegar la seva acció en aquest incipient inici d’una legislatura, en la qual es va prometre estabilitat i cohesió. Pel que fa a lideratges, Jordi Sànchez ha exercit el seu aJunts, no sense unes certes crítiques internes, que consideren incoherent minimitzar la importància de la taula de diàleg i, al mateix temps, enviar a la mateixa als màxims dirigents del partit.

Junqueras i Aragonès

Parlant de lideratges, la sortida definitiva d’Oriol Junqueras de la presó tampoc ha suposat un perjudici per a la imatge d’Aragonès. El president d’ERC camina amb cautela per no tapar al seu delfí després que no pocs, dins del partit, atribuïssin al propi Junqueras la victòria ajustada sobre JxCat a les eleccions del 14 de febrer, davant la imatge plana, de gestor, de Aragonès que es va estendre entre l’electorat.

La veritat és que aquesta mínima victòria, d’un escó i a penes 35.000 vots, va ser suficient per a subvertir l’ordre, fins llavors natural, d’ERC a rebuf dels postconvergents.

El canvi de rol es va exemplificar amb una primera embestida de Aragonès, en les converses darrere d’un pacte d’investidura, quan va trencar les negociacions. Després, forçat per l’aritmètica, les aigües van tornar al seu llit.

Els republicans esperen ara que el veto i la reacció de JxCat (que no es va rebel·lar, sinó que va córrer a posar àrnica al conflicte, revelada per no sortir del Govern) estableixin una nova dinàmica que acabi conduint a un nou ordre, amb Junts a rebuf d’ERC.

Per la seva banda, la formació que lidera l’expresident Puigdemont intentarà mantenir un doble discurs: efectivitat i gestió en el Govern, i visió crítica del diàleg i el pactismo d’ERC, per guanyar-se els vots de tots els unilateralistes.

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va exercir la seva autoritat -qüestionada en determinats moments després del pacte amb els republicans- usant com a palanca l’asseveració que només Junts no renúncia a res.

Sànchez va sostenir que el seu partit manté el pols: no enviarà a ningú a la taula de diàleg que no siguin els noms proposats (Jordi Puigneró, Jordi Turull, Míriam Nogueras i el propi secretari general).

Els noms vetats per Aragonès. Però el dirigent de Junts va ser més enllà i va sostenir que el problema de fons no són els noms, sinó que el veto va tenir lloc «perquè portaríem sí o sí llum i taquígrafs a una trobada sense ordre del dia, sense qualitat en la manera d’abordar la negociació per a abordar l’autodeterminació i l’amnistia, i perquè la nostra veu seria la de la no renúncia». Una manera de dir que només Junts garanteix una taula sense passos enrere.

Sànchez també es va dedicar a fons a fer compatible la discrepància frontal amb ERC amb el manteniment del Govern de coalició. «Mai, mai, mai, Junts qüestionarà la legitimitat del president per a prendre les decisions». Aquesta polèmica sobiranista va servir al secretari general per a enarborar l’objectiu conegut del seu partit: l’hegemonia independentista.

Sànchez diu que Junts va ser vetada perquè «no accepta renúncies»

Aposta per aglutinar el sobiranisme i afegeix que no qüestionarà la legitimitat d’Aragonès

f.masreal. barcelona