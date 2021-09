Els Mossos han obert una investigació sobre una possible violació a una noia durant la festa que va reunir uns 8.000 joves a la Universitat Autònoma de Barcelona la nit de diverndres a dissabte. La jove, de 18 anys, després de passar una revisió mèdica a l’Hospital Taulí, va denunciar a la policia l’agressió per part d’un desconegut.

«Macrobotellón»

Una convocatòria a través de les xarxes socials d’una festa a la Facultat d’Enginyeria –que va resultar falsa- va provocar la trobada il·legal.

Tot i això, la munió de gent va decidir celebrar una festa improvisada amb música i alcohol que es va allargar fins a la matinada. Els Mossos d’Esquadra van controlar els accessos a la zona, però no van poder accedir al recinte en tractar-se d’un «espai privat».

En els dos últims trens d’FGC entre Barcelona-Plaça Catalunya i Sabadell (S2), amb els vagons a vessar de joves per anar al campus de la UAB, no hi havia cap mena de control de seguretat i els joves bevien i fumaven dins del mateix tren. També hi va haver problemes al nucli de Bellaterra amb molts cotxes aparcats a l’exterior del campus de la UAB, que alteraven la calma nocturna dels veïns.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, va xifrar en 8.000 els assistents al «macrobotellón» al campus de la Universitat. «No hi ha hagut destrosses importants, però sí de menors. Fins dilluns no sabrem els costos dels desperfectes i dels efectes globals», va puntualitzar el rector de la UAB, que va assegurar que s’estudiarà quines accions poden fer per evitar que es pugui repetir. «Ahir a la tarda vam saber que es volia organitzar aquesta festa i vam emprendre les accions que vam poder. Vam intentar tancar pàrquings, vam avisar els Mossos i vam organitzar els sistemes de seguretat que tenim a la universitat», ha enumerat el rector de la UAB.

El director dels Mossos, Pere Ferrer, va qualificar el «macrobotellón» a la UAB de «vergonya col·lectiva» després d’un any i mig de pandèmia. Tanbñe va assegurar que estan fent un esforç extraordinari per aturar tots els «botellons» possibles.