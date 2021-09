El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, va assegurar ahir al Via Lliure de Rac1 que el sector de l’oci nocturn veu «amb molta impotència» macrobotellots com el del campus de la UAB i va demanar la reobertura del sector. De la mateixa manera ho va fer l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista a El Periodico on reclama que «s’estudiï obrir l’oci nocturn amb protocols i garanties sanitàries per evitar un efecte crida» durant la Mercè. Per altra banda, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, confia que quan decaiguin les restriccions a l’oci nocturn serà més fàcil evitar aquestes situacions però avança que la restricció de moment continuarà.