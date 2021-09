L'expresident de l'ANC i ara secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha anunciat que aquest dilluns al matí ha presentat el seu recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra la sentència del Suprem que el va condemnar a 9 anys de presó per sedició. En una roda de premsa acompanyat de l'actual presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, Sànchez ha explicat que vol que es condemni Espanya per "un continuat de vulneracions dels drets fonamentals". "Espero que Espanya rebi un correctiu inequívoc per part de la màxima instància europea en l'àmbit de la justícia i els drets humans", ha afegit.

Segons ha dit, vol que "mai més cap ciutadà de Catalunya tingui la sensació d'inseguretat i incertesa que exercir els drets de reunió, manifestació, llibertat d'expressió i llibertat ideològica pot ser motiu de condemna".