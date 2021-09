El Govern permetrà la reobertura de l’oci nocturn només en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada a partir de dijous. A aquest horari se li haurà de sumar mitja hora més per desallotjar els clients. Així ho va aprovar ahir el Procicat. Es fa així un primer pas després de moltes setmanes de tancament i de moment es deixen els locals interiors per a més endavant. D’altra banda, la restauració podrà també allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del que pot obrir ara. Diverses veus havien demanat la reobertura de l’oci nocturn per evitar els botellots, com ara l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Aquesta decisió es pren just a les portes de les festes de La Mercè.

Pel que fa a l’obertura de l’oci nocturn a espais interiors, la secretària general del Departament de Salut, Meritxell Masó, va avançar que, quan es permeti, es demanarà el certificat covid per accedir als locals. Això implicarà, tal com va explicar Salut, tres possibilitats: haver passat la malaltia, disposar d’un test d’antígens negatiu o tenir la pauta de vacunació completa.

Masó va assegurar que, si les dades epidemiològiques ho permeten, l’obertura dels locals interiors serà «en un horitzó proper». A banda del certificat covid, entre les condicions de la reobertura també hi haurà una limitació de l’aforament i l’ús obligatori de mascareta. Així mateix, es permetrà ballar.

Per la seva banda, el secretari general d’Interior, Oriol Amorós, va desvincular la decisió d’obertura de l’oci nocturn dels incidents a botellots succeïts a la UAB o a Tiana aquest cap de setmana. «Totes les decisions que pren el govern les pren seguint criteris de salut pública», va dir Amorós. Malgrat tot, va assegurar que hi ha una «preocupació» per aquest augment de festes il·legals i, en aquest sentit, espera que l’obertura de l’oci nocturn «ajudi» a millorar la situació.

«Les dades epidemiològiques van bé i ens permeten anar avançant en la normalitat, però encara hem de ser prudents», va assegurar Masó. Interior i Salut van reiterar que en les pròximes setmanes es reuniran amb el sector de l’oci nocturn per estudiar en quines condicions ha de portar-se a terme la reobertura dels locals interiors.

Vacunació obligatòria

Per altra banda, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es va mostrar partidari de la vacunació obligatòria contra la covid-19 a tots els treballadors per evitar contagis, com s’ha fet a Itàlia. «Penso que seria bo», va assenyalar ahir en una entrevista a Ràdio4 i La2 quan se li va preguntar per aquesta qüestió, tot i que va destacar que, en tot cas, aquesta mesura està en mans del Govern i dels metges.