L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat com un primer pas l'obertura exterior de l'oci nocturn fins a les 3 de la matinada, però ha alertat que «no n'hi haurà prou» per aturar els botellots. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afegit que li hagués agradat que s'hagués fet «una mica abans» de la Mercè i ha reconegut que té «certa por» al que pugui passar després dels fets de Tiana i la UAB. Per això, ha considerat que aquesta reobertura és un pas positiu, però que «se n'hauran de donar més» i ha demanat a la Generalitat la creació d'una taula per abordar el fenomen. Ha anunciat també que els actes musicals nocturns de la Mercè estaran perimetrats per evitar que qui no tingui entrada s'hi pugui acostar per seguir-los des de fora.

Colau ha afirmat que el fenomen dels botellots no només està relacionat amb el tancament de l'oci nocturn durant mesos i per això ha considerat que cal fer una reflexió col·lectiva. En aquest sentit, ha demanat la creació d'una taula on estiguin representats els municipis i els sectors afectats per trobar propostes per diversificar i donar opcions d'oci a la ciutadania que no vagin en detriment del descans dels veïns. L'Ajuntament de Barcelona detallarà aquest dimecres l'operatiu muntat per garantir el bon funcionament de les festes de la Mercè, però Colau ha avançat que els actes musicals nocturns estaran perimetrats amb un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana, Mossos i altres, com agents cívics. «Que la gent tingui clar que no es podrà seguir el concert des de fora», ha manifestat. Davant del fet que «no hi haurà festa al carrer», Colau ha demanat als barcelonins que busquin «solucions responsables» per gaudir de la festa i ha recordat que hi haurà moltes activitats diürnes, per les que caldrà reserva prèvia.

«Atents» a les intencions sobre el Prat

Colau ha valorat que, de moment, s'ha aturat el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, però ha alertat que caldrà estar «atents» perquè es viu un moment de «pugna». L'alcaldessa ha considerat un èxit la mobilització del passat diumenge i s'ha mostrat convençuda que Barcelona no necessita ampliar l'aeroport del Prat. «Tenia els meus dubtes fa uns mesos, però m'he acabat de convèncer que no», ha dit. Ha insistit també que darrere del projecte d'Aena tot indica que hi havia un «pelotazo urbanístic clàssic» i ha tornat a retreure que es van presentar informes sobre la proposta. En clau pressupostària, ha afirmat que ERC serà l'interlocutor prioritari i ha confiat poder repetir l'acord dels dos comptes anteriors.

Preocupació per la «ganivetada continua»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat la seva preocupació per la desconfiança i la «ganivetada continua» entre els socis del Govern. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha considerat que són normals discrepàncies entre formacions sòcies de govern, però ha dit que l'«espectacle ha estat impactant» en el cas d'ERC i Junts en temes com l'aeroport i la taula de diàleg. Ha considerat que així és molt difícil governar. Colau ha lamentat que no s'han activitat qüestions acordades durant la trobada amb Pere Aragonès i ho ha posat com a mostra del «bloqueig» que es manté al Govern. Segons Colau, s'ha encetat un moment de «postprocés» i ha instat a Junts a reflexionar si vol continuar formant part del bloqueig o obrir una nova etapa.

Colau no creu que la qüestió independentista s'hagi acabat, però sí que «s'ha acabat un cicle» i n'ha començat un de nou. Ha defensat que finalment s'ha posat en marxa la via que defensava el seu espai polític: desjudicialització i taula de diàleg. Ha reconegut que aquest és un camí llarg i gens senzill. «Calen moltíssimes sessions de taula de diàleg», ha manifestat. S'ha mostrat favorable a no posar terminis «en el sentit de línies vermelles» i ha dit als independentistes que estaria bé «aprendre de l'error» que ha suposat posar aquests terminis en algunes ocasions. Colau també ha defensat que «s'ha de poder parlar de tot», en ser preguntada per l'amnistia, però ha demanat honestedat de dir «quines majories polítiques hi ha i quines no». Pel que fa a Junts per Catalunya, ha assegurat que la veu «molt agafada» al bloqueig i amb «cert enrenou intern». D'altra banda i en relació amb a la nova llei estatal de l'audiovisual, Colau ha assegurat que la negociació està oberta i que defensaran que s'inclogui la protecció del català.