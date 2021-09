El Jutjat d’Instrucció 3 de Granollers, en funcions de guàrdia, va decretar dissabte presó provisional comunicada i sense fiança per a una mare per presumptament deixar morir el seu nadó a Llinars del Vallès. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va explicar que la magistrada va acordar llibertat provisional per al pare del nadó amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortida del territori i personació periòdica al jutjat. La parella tenia una altra filla que ha quedat sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i la causa està oberta per un delicte d’homicidi per imprudència greu. Els agents de la Unitat d’Investigació de la policia catalana continuen investigant els fets.