Si una cosa distingeix el Govern liderat per Pere Aragonès és el seu intent, cal veure amb quin èxit, per conjugar la continuació del procés amb la gestió del dia a dia. És a dir, i com afirmen els republicans per donar sempre bona mostra que el seu objectiu prioritari no és cap més que la secessió, el «mentrestant». La triple crisi associada a la pandèmia –sanitària, social i econòmica– ha desembocat en un esforç del bipartit ERC-Junts per reforçar lta gestió del dia a dia mitjançant un pla de Govern, un full de ruta amb el qual, passada la legislatura, i fins i tot durant, es puguin retre comptes del que s’ha fet.

L’escenari econòmic del qual parteix el Govern, segons diuen els esborranys amb què s’ha treballat, és «optimista». La previsió pròpia de creixement és del 6%, per a aquest 2021, i d’un 5,2% per a l’any vinent. Una fortalesa basada en les exportacions, «en màxims històrics» i el retorn del turisme.

Així, el Govern fa seu el discurs d’investidura d’Aragonès, que dibuixava quatre grans eixos en la seva gestió (basats en les transformacions democràtica, social, verda i feminista). A aquests cal sumar-hi un cinquè element, l’economia «del coneixement», digital i emprenedora.

Amb tot, el pla del Govern, dins de les 1.500 mesures i submesures previstes, 300 de les quals, qualificades d’«estratègiques», conté la inevitable citació al conflicte polític, per desfer greuges i per evitar que ningú caigui en la temptació d’assenyalar que el Govern se centra en la gestió «autonomista» de Catalunya.

S’inclouen tant els acords entre Junts i ERC per a la investidura, com els dels republicans amb la CUP, que, ara, per tant, els postconvergents fan seus. Destaca la reiteració de promeses expressades en el debat d’investidura i plasmades en el pacte de Govern entre Esquerra i Junts: 1.000 milions d’euros en política de vivenda durant la legislatura i un pla «de rescat social» de 700 milions.