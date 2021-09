La Comissió de Secretaris i Sotssecretaris d’Estat van analitzar dijous passat l’avantprojecte de llei de comunicació audiovisual. Va ser inclòs en l’ordre del dia per addició, segons consta a l’índex que es va distribuir al Govern, amb la finalitat que pogués ser aprovat en el següent Consell de Ministres, al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En l’esmentada reunió es va repartir un text del projecte en el qual no s’incloïa cap tipus de protecció per al català i altres llengües cooficials a l’hora d’exigir quotes de catàleg a Espanya a les plataformes digitals. Això, malgrat les advertències respecte això del Govern i del sector audiovisual català. Però en les últimes hores hi ha hagut un gir de guió, trucades d’alt nivell i una represa de les negociacions entre els dos executius, cosa que ha portat la vicepresidenta Nadia Calviño a postergar l’aprovació de la iniciativa legal per poder negociar amb ERC.