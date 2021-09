El Departament de Cultura, l'Associació Catalana de Ràdio (ACR) i el sector discogràfic català han endegat un projecte de promoció i impuls de noves carreres discogràfiques d’artistes que canten en català amb l’objectiu de promocionar-los a la ràdio. Les emissores de l’ACR participants escullen, a partir de propostes transmeses per APECAT i PAF, un seguit d’artistes i treballs discogràfics que encara no hagin editat més de dos discos, han de ser cantats majoritàriament en llengua catalana i les peces han d'haver estat editades l'any 2021. Només hi podran participar artistes que editin els seus discos amb un segell professional català.