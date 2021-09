El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que 470.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona pel pont de la Mercè entre les tres de la tarda d'aquest dijous i la mateixa hora de divendres. L'operació tornada de diumenge 26 de setembre es preveu per a entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, i es calcula que uns 265.000 vehicles es mobilitzaran cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta del primer període festiu de la mobilitat de tardor amb desplaçaments que es faran, previsiblement, cap a localitzacions de zones de muntanya. Amb tot, i depenent de la meteorologia, també n'hi poden haver cap a zones de costa. És per això que s'estableixen mesures especials per evitar embussos als peatges alliberats de les autopistes.

Així, s'instal·laran carrils addicionals a l'AP-7 sud (tram Santa Margarida i els Monjos – Martorell) i AP-7 nord (tram Sant Celoni – la Roca del Vallès) i, com és habitual, també a la C-32 en el tram Gavà – l'Hospitalet. Alhora, es restringirà la circulació de camions de més de 7,5 tones a l'AP-7 diumenge entre les cinc de la tarda i les deu de la nit, al tram habitual entre Maçanet i l'Hospitalet de l'Infant.

També es preveu obrir el carril bus-VAO de la C-58 a tots els vehicles i mesures a la C-16, a la C-55 i també a l'N-II (enllaç amb GI-600) a Tordera cap a la C-32. Convé destacar també que arran del tall de l'avinguda Meridiana per actes festius de la Mercè a Barcelona, diumenge 26 a partir de dos quarts de deu de la nit, es restringiran les dues entrades al carril bus-VAO de la C-58 a l'altura de Ripollet en sentit cap a la capital catalana.

Els Mossos d'Esquadra han previst un dispositiu de 1.283 agents de trànsit per atendre 1.032 controls, 253 d'alcoholèmia i drogues, 186 de seguretat passiva, 136 de motocicleta, 226 de distraccions, 150 de velocitat i 81 de transports.

A banda, i atès l'increment de trànsit a les autopistes derivat de l'alliberament de peatges, l'SCT demana als usuaris que aquest cap de setmana i sobretot de cara al retorn de diumenge planifiquin els trajectes.