Com es pot organitzar un «macrobotellón» amb més de 8.000 persones, que passi desapercebut als cossos policials i que acabi amb importants destrosses, agressions i robatoris? La clau del «botellón» a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de divendres passat s’explica per l’ús de les xarxes socials i les ganes, interminables, de molts joves que acaben de fer els 18 anys i desitgen diversió, música, alcohol i drogues. El Periódico, del mateig grup editorial que Diari de Girona, s’ha endinsat en un dels grups de difusió que va aconseguir reunir milers de persones. Els joves no només no es penedeixen del que ha passat, sinó que volen organitzar més trobades similars.

Els precedents del «macrobotellón» de l’Autònoma se situen entre els mesos de maig i juny de 2021. Des de llavors, alguns estudiants de la UAB han anat muntant trobades a les rodalies del campus. Ho confirmen molts d’ells i treballadors, que parlen de festes des de l’inici de maig fins a mitjans de juny. De fet, l’última festa va acabar amb un brot de coronavirus. Amb l’inici de el nou curs escolar, a principis de setembre, es van reprendre aquestes trobades, on ja van començar a assistir joves de municipis confrontants (Cerdanyola, Bellaterra...). Aquestes festes ni eren massives, ni van generar cap tipus de desperfecte. Però la setmana següent, el 13 de setembre, molts estudiants de primer curs van voler fer el mateix a gran escala. I van organitzar el «macrobotellón» de l’Autònoma.

Vuit minuts després de les nou del vespre del 16 de setembre apareix el primer missatge que inaugura un grup públic de Telegram que, ja d’entrada, vol ser altaveu de «botellons» massius per a tots els estudiants universitaris a Barcelona al llarg de el curs. La iniciativa sorgeix d’un grup similar a WhatsApp, on participen al voltant d’un centenar de persones. La diferència està en què en WhatsApp el nombre de membres no pot superar els 200 integrants, però a Telegram es pot arribar fins als 20.000. Quan es crea el grup són al voltant de 130 membres, però arriben fins als 2.000. «Compartiu l’enllaç del link», «repartiu el missatge amb tot déu», diuen els primers missatges. El envien joves que no arriben als 20 anys. No són ni dos quarts de deu de la nit i ja s’estableix ea ubicació i l’hora. «Al bosc a les 12-1 de la nit».

Allà comencen les presentacions. Estudiants de la UB, de la UPC, de la UAB comenten on estudien i intenten establir contacte entre ells. Poc després de les deu de la nit s’entreveu que la festa consistirà, bàsicament, en el consum de tòxics. «No hi ha festa sense alcohol i sense drogues tampoc», comenta un usuari. El grup creix a tan ràpida velocitat que arriba fins a uns nois de Tenerife que estan de turisme a Barcelona durant el cap de setmana. A la una, uns joves adverteixen que ja s’estan preparant altaveus per a la festa a l’Autònoma.

Al migdia de divendres el nombre d’inscrits ja supera el miler. El missatge arriba fins a estudiants de la UPC de Vilanova i la Geltrú. Al matí, els administradors del grup convoquen la trobada en un descampat davant del camp de futbol de la vila olímpica universitària. Ho fan a través de l’aplicació Google Maps i adverteixen que cal ser-hi abans de la una de la matinada. Una hora més tard comparteixen el famós cartell on s’anuncia una festa el mateix divendres amb fins a cinc DJ.

Durant tota la tarda segueixen els missatges recordant la ubicació de la festa i l’hora. A les quatre de la tarda els organitzadors del grup insisteixen que aquest és només el primer «macrobotellón» que organitzen, però la idea és fer festes similars al llarg de l’any.

A les onze de la nit, els que ja han arribat fins al lloc avisen dels controls dels cossos policials i de com evitar-los: «Per als que aneu en tren, baixeu a Bellaterra. A la UAB només deixen a residents». A la mitjanit el grup comença a emmudir: la festa està en marxa. A les quatre de la matinada es registra l’últim missatge preguntant on és la festa i la música.