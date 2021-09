Els vehicles amb l’etiqueta ambiental de la DGT zero emissions, eco, verda i groga podran circular sense restriccions per les zones de baixes emissions (ZBE) de Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs el proper 2022. També podran fer-ho, fins al 30 de juny del mateix any els autobusos i autocars (M3) anteriors a la norma Euro 4 (matriculats abans del 2006 o 2007) sense distintiu ambiental de la DGT, d'acord amb la moratòria que s'ha aprovat aquest dijous.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) assegura que d’acord amb les ordenances municipals aprovades per cada municipi metropolità que integra la ZBE Rondes BCN, l’any 2022 podran continuar circulant sense restriccions per aquestes zones de baixes emissions els vehicles amb aquests distintius de dilluns a divendres laborables de set del matí a vuit del vespre. El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, ha assegurat que ZBE Rondes BCN vol ser el model de referència de tot el territori espanyol ja que la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica de l'executiu estatal obliga totes les ciutats de més de 50.000 habitants a establir zones de baixes emissions. “S’ha reduït la circulació dels vehicles més contaminants i la xifra d’emissions ha anat a la baixa”, ha afirmat Poveda.

“La ZBE Rondes BCN ha estat un gran avenç per accelerar la renovació de la flota metropolitana amb vehicles menys contaminants”, ha manifestat Poveda, que ha assegurat que aquest fet ha contribuït a millorar la qualitat de l’aire de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, l’AMB i els ajuntaments continuen treballant en la ZBE Rondes BCN i altres zones de baixes emissions als municipis metropolitans per aconseguir millorar la qualitat de l’aire. “És una de les mesures més rellevants que s'han implantat al sud d’Europa, una aposta per la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de l'aire que respon estratègicament al que recentment ha manifestat l’Organització Mundial de la Salut (OMS)”, ha finalitzat Poveda.