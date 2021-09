La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha informat en contra de la concessió de l’indult al raper Pablo Rivadulla, artísticament conegut com a Pablo Hasél, per reincident, en haver estat «condemnat per múltiples fets delictius» i per algun diverses vegades, com el d’enaltiment del terrorisme. El ministeri públic també té en compte l’informe del Centre Penitenciari de Ponent en el qual no s’esmenta cap motiu que justifiqui les raons de «justícia, equitat o conveniència pública».