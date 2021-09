El Francisco, un pacient ingressat a Pneumologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, s'ha casat amb la seva parella aquest dijous a la planta on rep cures mèdiques, després que el jutge hagi autoritzat la cerimònia, que s'ha celebrat per videotrucada.

La parella s'ha casat com dicten els cànons: ell, amb levita, corbatí i camisa blanca, a més dels apòsits imprescindibles per a les seves cures, i ella amb un vestit blanc, senzill però no exempt de detalls romàntics, i un ram de roses blanques.

L'hospital ha informat avui que el personal d'infermeria, conserges, metges i auxiliars s'han implicat en la cerimònia del Francisco i la seva parella i han ajudat en la decoració d'una de les sales de descans de la planta en la qual està ingressat el pacient.

Els sanitaris, emocionats davant aquest fet tan poc habitual en el seu entorn de treball, han folrat les cadires, han preparat serpentines i confeti amb trossos de bata estèril i han ajudat a pentinar-se a la núvia per a la cerimònia, que ha comptat amb la presència de dos testimonis.

El personal de la neteja també ha ajudat en l'esdeveniment i han desinfectat la sala en la qual s'ha celebrat les noces.

La música ha estat especial, ja que el nuvi és tècnic de so i ha treballat amb grups com Ojos de Brujo, el guitarrista Pedro Javier González, Antonio Restucci i molts artistes flamencs.

Ell mateix és músic aficionat i ha volgut que en la cerimònia de la seva boda sonés la cançó "Take it to the sun", de Martin Oxford, a través d'un ordinador amb altaveus.

Una doctora resident ha llegit la carta de Sant Pau als corintis, del Nou Testament, molt habitual als casaments.

"L'amor és pacient, l'amor és servicial i no té enveja; l'amor no presumeix ni s'envaneix; no és groller ni egoista; no s'irrita, no porta comptes del mal; no s'alegra de la injustícia sinó que gaudeix amb la veritat. Disculpa sense límits, espera sense límits, aguanta sense límits", diu l'epístola.

Una jutgessa ha oficiat per videotrucada la boda civil d'aquesta parella, a la qual els professionals de Vall d'Hebron han portat un ram de flors i un pastís.

Cuiners i auxiliars d'hostaleria de l'hospital han col·laborat amb un menú especial per al Francisco i la seva esposa.

Mar Sevillano, infermera supervisora de sistema respiratori de Vall d'Hebron, ha explicat que "hem acompanyat la parella en aquest moment tan emotiu. És el primer casament que se celebra en la planta".

"Des d'infermeria sempre estem en la primera línia d'atenció al pacient i ens impliquem en la humanització de les cures", ha afegit.

Per la seva banda, la doctora Ana Villar, del servei de Pneumologia, ha considerat que "la implicació del personal en la cerimònia va més enllà de la part mèdica, s'inscriu en la humanització de les cures i l'empatia cap als pacients".