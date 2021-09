El tuitaire que va piular una fotografia d'una falsa PCR positiva del líder del PSC, Salvador Illa, ha dit aquest dijous al jutjat que no va comprovar-ne la veracitat però tampoc va ser el primer en publicar-la a les xarxes socials, segons han explicat fonts properes al cas. La fiscalia i Illa van denunciar un conegut tuitaire, que ara té més de 260.000 seguidors, per difondre un document fals, simulant el resultat d'una prova PCR feta a Illa durant la campanya electoral catalana del passat 14 de febrer. La fiscalia considera que els fets podrien ser constitutius d'un delicte d'injúries i falsedat documental.

Els fets es remunten a l'11 de febrer del 2021, quan el tuitare, Luis P., va piular un missatge dirigit directament al candidat. "Entre la LOPD o demostrar que un ministre i candidat autonòmic del meu país menteix... la segona", va escriure. El text anava acompanyat d'una fotografia de la part superior d'un paper que simulava ser un informe clínic del 6 de febrer. En aquest es podia veure el resultat d'un prova PCR positiva a nom d'Illa, amb diferents camps esborrats. Segons la fiscalia, el document hauria estat "íntegrament confeccionat" pel denunciat, sense que el centre mèdic en qüestió elaborés cap informe de caràcter oficial.

Així, apunta que "la publicació del text i la fotografia" es va difondre a través d'un mitjà "massiu" com és Twitter, permetent el seu visionat i "distribució indiscriminada" en el marc de la campanya de les eleccions catalanes amb el propòsit de "perjudicar" Illa en les seves "legítimes" expectatives per ser candidat a la presidència de la Generalitat des del PSC.

La fiscalia considera, doncs, que els fets poden ser constitutius de dos delictes: un d'injúries, i un segon de falsedat documental, per part del tuitaire, així com "altres individus" que puguin aparèixer com a responsables dels fets que es puguin esclarir a partir de la investigació. L'home, investigat per un jutjat de Barcelona, ha declarat per videoconferència des dels jutjats de Madrid.