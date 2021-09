Els independentistes van reaccionar amb indignació a la detenció de l’expresident Carles Puigdemont a Sardenya, on havia acudit a un acte amb el síndic de l’Alguer, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, i la presidenta de Parlament, Laura Borràs.

El president de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès, va mostrar el seu suport a Carles Puigdemont davant la detenció i va rebutjar les mesures repressives contra l’independentisme. «Davant la persecució i repressió judicial, la més enèrgica condemna. S’ha de frenar. L’amnistia és l’únic camí. L’autodeterminació, l’única solució». Al teu costat, president Puigdemont».

També va reaccionar l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye: «El president Puigdemont ha estat detingut a la seva arribada a Sardenya on acudia com a eurodiputat; aquesta detenció és en funció de l’euroordre de 14 d’octubre de 2019 que, per imperatiu legal, segons estableix l’Estatut el TJUE, es troba suspesa». «Espanya va informar el Tribunal General, i així es recull en la resolució de 30 de juliol passat, que cap país executaria una ordre d’aquestes característiques, en la mateixa resolució el vicepresident del TJUE va indicar que, si fos necessari, es sol·licités una nova mesura cautelaríssima», va apuntar el lletrat.

L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, va parlar a través de Twitter i va donar suport a Carles Puigdemont amb un «Ànims i força, MHP @krls», per afegir posteriorment que «Espanya dialoga sempre de la mateixa manera».

L’exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa, es va manifestar a través de les xarxes socials: «Espanya acaba de provocar la detenció d’un eurodiputat per part d’un altre estat membre de la UE. Ho ha aconseguit enganyant el Tribunal de Luxemburg, doncs varen dir que això no passaria. La detenció durarà màxim unes hores, però la vergonya d’Espanya quedarà per a la història».

El president de Unides Podem i comuns al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, va apuntar en xarxes socials a la possible il·legalitat de l’actuació policial contra Puigdemont. «La detenció de Carles Puigdemont és incomprensible. Es basa en una ordre de detenció judicial suspesa pel TJUE [Tribunal de Justícia de la Unió Europea]. A mi em sembla que això és una detenció il·legal».

Satisfacció a Cs i PP

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va celebrar la detenció en un apunt de Twitter. «És una bona notícia per a tots els demòcrates», va assegurar. Arrimadas va reaccionar a la notícia «a l’espera de conèixer els detalls». «Espero que pugui ser traslladat a Espanya i respondre per les seves accions. Ningú ha de tenir impunitat ni estar per sobre de la llei», va assegurar

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, va afirmar per part seva que Puigdemont ha de ser jutjat a Espanya «pel seu cop a la legalitat constitucional». Així ho va escriure el líder dels populars en un missatge a través del seu perfil de Twitter en què va aprofitar per demanar al president de Govern, Pedro Sánchez, que «s’ha de comprometre a respectar la sentència de la Justícia sense indults canvi de romandre en el poder».

El comunitat de l’oficina

L’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar que aquest divendres passarà a disposició dels jutges de la Cort d’Apel·lació de Sasser (Sardenya), que és competent per decidir sobre la seva posada en llibertat o la seva possible extradició. En un comunicat, van especificar que Puigdemontes va desplaçar ahir a la tarda fins al Alguer, procedent de Brussel·les (Bèlgica), per assistir a l’aplec internacional de l’Adifolk i per reunir-se amb el president de la regió autònoma de Sardenya i amb el síndic de l’Alguer.

També van concretar que la policia fronterera italiana va detenir Puigdemont quan va arribar a l’aeroport de l’Alguer.