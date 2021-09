L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat aquest divendres que en la detenció d'aquest dijous a Sardenya de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, en crida i cerca per ordre del Tribunal Suprem, hi havia presents dos agents de la Policia Nacional.

Segons explicava en una entrevista a la Cadena Ser, i ha confirmat a Europa Press, «hi havia policies espanyols entre els quals van detenir a Puigdemont». Ha afegit que «no hi havia control de fronteres sinó que es van dirigir directament a ell per arrestar-lo».

La Moncloa diu que no hi havia policia espanyola a l'aeroport de l'Alguer quan es va detenir Puigdemont

La Moncloa ha afirmat que no hi havia policia espanyola a l'aeroport de l'Alguer quan es va detenir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ahir dijous al vespre. Fonts del govern espanyol han desvinculat les forces de l'ordre espanyoles de la detenció que va dur a terme la policia italiana. Puigdemont va ser detingut a l'aeroport de Sardenya per ordre del Tribunal Suprem i està a l'espera de passar a disposició judicial després de passar la nit en una presó italiana.

Boye avisa que «si Espanya ha enganyat el TGUE» amb l'euroordre haurà d'assumir «les conseqüències»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que «si Espanya ha enganyat al Tribunal General de la Unió Europea» amb l'euroordre contra el seu client haurà de fer front «a les conseqüències». En declaracions a TV3, Boye ha afirmat que tant ell com Puigdemont estan «absolutament tranquils». «L'alegria dura molt poc en determinats sectors», ha afirmat Boye, recordant que fa tres anys hi havia qui des de Madrid assegurava que «Alemanya marcava el camí del retorn dels fugats». Segons Boye, la detenció de Puigdemont és una «operació preparada» des de fa dies, però pot posar «en risc» la cooperació judicial a la Unió Europea, perquè Espanya va assegurar a Luxemburg que l'euroordre estava suspesa.

En el mateix programa, el 'Més 324', el també advocat Josep Costa ha assegurat que el tribunal de Luxemburg «ja va deixar per escrit» que deixava oberta la porta a tornar a adoptar mesures cautelars si hi havia una possible detenció. Segons Costa, en aquest cas l'extradició probablement no s'arribarà a tramitar ni s'adoptarà una decisió com va passar en el cas d'Alemanya. «Luxemburg no es pot permetre que es tramiti l'extradició, ja que en la resolució del 30 de juliol ja es descarta», ha dit.