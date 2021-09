La CUP porta mesos emetent senyals d’alarma a la Generalitat que, per ara, són ignorades. La tensió entre els socis de l’executiu els protegeix fora del focus, però els anticapitalistes exhibeixen els seus recels dins i fora dels despatxos. El compliment del pacte d’investidura del president Pere Aragonès no assoleix la seva ambició superats els 100 dies de mandat, de manera que l’aprovació dels Pressupostos es converteix en la principal carta de la formació perquè la Generalitat formalitzi mesures que va pactar.

Desbrossar els comptes és un encàrrec que recau en el conseller d’Economia, Jaume Giró, però esperen que Esquerra custodiï l’acord i acabi amb la «deriva continuista» que ha pres. Des de la CUP defensen que no entraran a debatre sobre el detall de les partides, perquè donen per fet que el Govern inclourà aquelles que siguin necessàries per dur a terme allò acordat si volen el seu «sí». «L’aprovació dels Pressupostos no només va lligada a aquests punts, sinó a qüestions com l’aeroport, l’elèctrica pública o la definició d’un full de ruta cap a un nou referèndum. No és només una simple qüestió de gestió, és, sobretot , una qüestió de model», defensen els anticapitalistes. Busquen, així, un «pacte polític» i hi ha un precedent: el 2017 van aprovar els comptes a l’expresident Carles Puigdemont a canvi d’impulsar el referèndum.

L’estira i arronsa perdurarà, malgrat que els temps estan marcats. El 10 d’octubre, com a molt tard, el Govern ha de remetre al Parlament el seu projecte pressupostari. Però, malgrat que el calendari és estricte, la CUP se sent lliure per negociar amb cautela, sense cedir a la pressió a la qual van ser sotmesos per l’independentisme en altres episodis del procés. «La pressió de la CUP ja no ens afecta. Tot queda en mans de la nostra militància», reblen veus internes. I és que les bases seran les que decideixin com es desencalla la negociació, ja que sotmetran a debat la proposta quan estigui consolidada per part dels negociadors anticapitalistes, amb Eulàlia Reguant al capdavant.

El balanç del compliment de l’acord és que s’ha diluït el cos d’advocats dels Mossos al gabinet jurídic central, s’ha aprovat la creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial per revisar l’ús del foam, s’ha tramitat la llei d’interins, s’ha impulsat un pla pilot per a la renda bàsica universal i s’ha creat la Conselleria d’Acció Climàtica. Per a la CUP, molt lluny d’allò esperat perquè va ser un «acord de mínims» que «no arriba al mínim exigible».

El desenllaç del conflicte entre el Govern central i la Generalitat per la inversió per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat pot aparentar una disminució de les tensions, però els anticapitalistes destaquen que si s’ha cancel·lat el pla no ha estat per una plantada del Govern , sinó per una «retirada» de Moncloa. La candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern de l’any 2030 i la injecció econòmica al Circuit de Catalunya se sumen a la llista de greuges per a la CUP, perquè segons la seva opinió furguen en un «model de país contrari al gir a l’esquerra que va prometre el president en la seva investidura».

Focus de tensió

El pla de Govern, a més, no recull alguns dels acords amb ERC, com la retirada dels concerts educatius o la moratòria de les renovables. Però, més enllà d’això, hi ha altres focus de tensió: el previsible augment dels desnonaments aquesta tardor, la negociació dels Pressupostos de l’Estat -la CUP no els avalarà si el Govern central no promet amnistia i referèndum, però pot tensionar la relació amb ERC i Junts-, i la manca de full de ruta independentista.

El Pacte Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació continua sense començar els seus treballs, tot i que la voluntat de la CUP era que fos un espai de preparació abans de reprendre la taula de diàleg entre governs. De fet, la CUP es va manifestar contra el fòrum, tot i que van pactar amb ERC donar un marge de dos anys a les trobades. Van elevar el to i qüestionen cada vegada més que els republicans confien en aquest escenari per aconseguir un referèndum pactat.

Malgrat que no donen credibilitat a les reunions per al desgel, validen que ERC vulgui intentar aquesta via, no sense crítiques per no preparar ja un pla b en forma de referèndum, l’anomenat «embat democràtic».