De manera inesperada i sobtada, Carles Puigdemont va tornar ahir al primer focus del tauler polític català. L’expresident de la Generalitat va ser detingut a la nit a l’illa italiana de Sardenya poc després de baixar de l’avió que el traslladava des de Brussel·les per assistir a una recepció institucional del síndic de l’Alguer. Policies italians de paisà van procedir a l’arrest a l’aeroport de l’Alguer en virtut de l’ordre de crida i cerca emesa pel Tribunal Suprem, segons va confirmar l’advocat del líder de Junts, Gonzalo Boye, que va assegurar que aquesta ordre està suspesa, quelcom que el Tribunal Suprem nega.

Puigdemont passarà avui a disposició de la justícia italiana, que és competent per decidir si el deixa en llibertat o l’entrega a Espanya. Segons fonts policials espanyoles, Carles Puigdemont va ser conduït des de la comissaria de policia italiana de l’aeroport a la comissaria central (Comando Compagnia) de carrabiners de l’Alguer, on va passar la nit a l’espera de comparèixer avui davant un jutge de la capital de Sardenya. Va estar sol i sota vigilància reforçada per assegurar-se les autoritats italianes que no li passi res, en el que anomenen «règim de màxima seguretat». La detenció es va dur a terme per tres agents no uniformats, va informar Juanjo Fernández.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa per l’1-O, ha anat activant i desactivant l’euroordre de detenció i entrega de Puigdemont en funció de les decisions dels diferents tribunals europeus. El Tribunal General de la Unió Europea va retirar el passat mes de juliol la immunitat parlamentària a l’expresident i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, de la qual gaudien per la seva condició d’eurodiputats. Donava així marxa enrere a la decisió que va prendre el mateix tribunal el passat 2 de juny de concedir-los temporalment la protecció demandada fins que resolgués sobre el recurs que els tres eurodiputats van presentar contra la decisió del Parlament Europeu d’acceptar el suplicatori que va sol·licitar el Tribunal Suprem. El tribunal va considerar que no havien acreditat prou que poguessin ser detinguts. A l’estiu, policies francesos ja es van presentar a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent per preguntar si hi havia d’assistir Puigdemont.

Trobada de cultura popular

Puigdemont havia viatjat a l’illa per participar tot el cap de setmana en diversos esdeveniments. Primer, l’Aplec Internacional Adifolk, una trobada de cultura popular, i després per reunir-se amb diversos alcaldes i càrrecs municipals independentistes sards, als quals volia a agrair el seu suport al dret d’autodeterminació de Catalunya. En aquests actes també estava previst que participessin la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La d’ahir va ser la segona detenció de Puigdemont des que va fugir d’Espanya després de la fallida declaració unilateral d’independència (DUI) del 27 d’octubre de 2017. La primera es va produir a Alemanya al març de 2018 quan viatjava en cotxe de tornada a la seva residència a Waterloo (Bèlgica) després d’haver anat a impartir una conferència a Hèlsinki (Finlàndia). Llavors, Puigdemont va ingressar a la presó alemanya de Neumünster, encara que va ser posat en llibertat 12 dies després. Posteriorment, un tribunal alemany va rebutjar la seva entrega a Espanya, que el reclamava llavors per un delicte de rebel·lió, i Puigdemont va tornar a Bèlgica.

L’opció de Puigdemont

L’expresident de la Generalitat podrà sol·licitar de nou mesures cautelars al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per intentar recuperar la seva immunitat com a eurodiputat i aturar la seva extradició a Espanya. Puigdemont va recórrer el maig passat a la Justícia europea la decisió del Parlament Europeu de suspendre la seva protecció parlamentària perquè pogués ser jutjat a Espanya i el tribunal europeu està encara examinant el recurs, tot i que al juliol li va negar les mesures cautelars que va sol·licitar per recuperar la immunitat parlamentària mentre es resolia el cas.

El Tribunal amb seu a Luxemburg, però, va avisar en l’acte amb el qual va negar les cautelars que aquesta decisió es limitava a les mesures temporals i que l’expresident de la Generalitat podria interposar una nova demanda si el perjudici al·legat -la seva detenció durant un viatge com a eurodiputat- resultés prou probable. El tribunal va esmentar en concret el cas que fos detingut o es portés a terme alguna actuació dirigida a entregar-lo a les autoritats espanyoles, segons Europa Press.