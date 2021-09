Els manifestants que protesten aquest matí davant del consolat italià contra la detenció de l'expresident Carles Puigdemont han tallat la Diagonal de Barcelona. A la concentració, convocada inicialment per l'ANC, hi ha una forta representació de JxCat, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs o l'exconseller Jordi Turull, i també està prevista la presència del vicepresident Jordi Puigneró També hi ha l'exconsellera de Salut i vicepresidenta del Parlament, la republicana Alba Vergés, la diputada Jenn Díaz, així com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, entre d'altres.

Els mossos han fet un fort desplegament policial, amb una desena de furgonetes a la zona.

Els manifestants porten pancartes on es llegeix 'Independència o dimissió', o 'Puigdemont, President!'. També hi ha banderes estelades i cartells reclamant, en anglès, la llibertat per a Catalunya.