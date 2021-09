El Govern ha assenyalat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «ha de sotmetre's a l'acció de la Justícia, exactament igual que qualsevol altre ciutadà», i ha apuntat que la detenció a Sardenya obeeix «a un procediment judicial» que està en curs. L'Executiu ha manifestat el seu respecte per «les decisions de les autoritats italianes», com ha assegurat que ja ho va fer quan «els tribunals espanyols i europeus» van dictar «resolucions en els procediments judicials que afecten» l'expresident.

«La detenció de Puigdemont obeeix a un procediment judicial en curs que s'aplica a qualsevol ciutadà a la Unió Europea que ha de respondre dels seus actes davant els tribunals», ha assegurat la Moncloa. Puigdemont va ser detingut aquest dijous a Sardenya per les autoritats italianes per l'ordre de recerca i captura del Tribunal Suprem (TS). Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, ha explicat en xarxes socials que Puigdemont «ha sigut detingut a la seva arribada a Sardenya, on acudia com a eurodiputat», i que la detenció es produeix «en funció de l'euroordre de 14 d'octubre del 2019 que, per imperatiu legal –segons el que estableix l'Estatut del TJUE–, es troba suspesa».