L’Institut del Teatre ha posat a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona l’expedient disciplinari obert a un docent de la institució, apartat de les aules des del passat mes de març, en haver identificat la institució indicis d’assetjament sexual en el seu comportament. Es tracta del professor Boris Dausà.

Arran de l’informe elaborat al març per la Comissió de Prevenció i Investigació d’Assetjaments Sexuals, es va iniciar un expedient disciplinari per determinar la responsabilitat del docent denunciat per un alumne.

D’altra banda, el centre va determinar, a partir de l’informe de l’esmentada comissió, «obrir expedients disciplinaris a dos docents més de la institució, un per conductes inapropiades a l’aula, i l’altre per una falta greu per pràctica docent invasiva». En el primer cas s’ha produït «la suspensió de l’expedient a causa de la jubilació del docent».