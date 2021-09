El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Llarena ha enviat al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser una còpia de l'Ordre Europea de Detenció i Entrega contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que va emetre el 19 d'octubre del 2019, i també un document on destaca que el procediment judicial que es deriva d'aquesta euroordre "està actiu i pendent de la captura dels processats en situació de rebel·lia". En una resolució que ha fet pública aquest divendres, el jutge també remet a Itàlia una còpia de la qüestió prejudicial que va plantejar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que al seu entendre "no modifica la situació en què es troba actualment el procediment".

Llarena busca d'aquesta manera desactivar els arguments de la defensa de Puigdemont, que recorden que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va emetre una resolució on donava per fet que l'euroordre contra Puigdemont no estava activa i no es podria reactivar fins que el TJUE resolgués les qüestions prejudicials que li havia formulat el jutge del Suprem.

El magistrat assegura davant el Tribunal d'Apel·lació Italià que això no és així, i que el fet que ell plantegés aquestes qüestions prejudicials (preguntes sobre la capacitat de la Justícia Belga de no lliurar Puigdemont) no fa que les euroordres perdin efectivitat "sense perjudici que calgui acomodar quan calgui a la interpretació que faci el TJUE".

A la seva resolució, Llarena també apunta que no pot atendre fins dilluns una de les peticions que li ha fet la justícia italiana. Explica que la traducció a l'italià de l'euroordre que li ha estat sol·licitada "podrà ser remesa el pròxim 27 de setembre, un cop la rebi aquest tribunal". Igualment, segons el jutge, el Suprem remetrà la traducció a l'italià de la qüestió prejudicial i enviarà a Sàsser "tota la documentació que calgui".