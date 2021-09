L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és encara aquest divendres al matí a la presó de Sassori, a Sardenya, i ja ha rebut la visita del seu advocat italià, segons ha pogut confirmar l'ACN. Fonts de la defensa, però, han informat que no hi ha encara cap vista prevista, i que estan a l'espera que el Tribunal d'Apel·lació els citi a declarar. Per tant, han negat que hi hagués una vista a les nou del matí. D'altra banda, l'advocat Gonzalo Boye ha confirmat a l'ACN que presentaran «en les pròximes hores» un escrit al Tribunal General de la Unió Europea per demanar cautelaríssimes que retornin a Puigdemont la immunitat.

L'expresident va ser detingut ahir dijous a l'aeroport de Sardenya per ordre del Tribunal Suprem

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha passat la nit a la presó italiana 'Casa Circondariale', a Sàsser, segons ha assegurat la 'Reppublica' i ha pogut confirmar l'ACN. Aquest dijous, la policia italiana el va detenir a l'aeroport de Sardenya per ordre del Tribunal Suprem. Està previst que a les 9 h passi a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que és competent per decidir si el deixa en llibertat o l'extradeix.

L'eurodiputat no té immunitat europarlamentària perquè a finals de juliol el Tribunal General de la Unió Europea la hi va retirar en considerar «suspesa» l'euroordre contra Puigdemont. L'expresident s'havia desplaçat a l'illa italiana per participar aquest divendres en un seguit d'actes oficials a la ciutat de l'Alguer.