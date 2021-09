L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut dijous a la nit a l’illa italiana de Sardenya, ha quedat en llibertat sense mesures cautelars després de comparèixer davant el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser, que havia de decidir si l’entregava o no a Espanya. L’inici de l’eventual procés per l’extradició haurà d’esperar, segons ha informat a EFE el cònsol honorari a Alguer (Sardenya, Itàlia), l’advocat Fabio Bruno.

L’advocat de la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha comparegut al costat de l’exconseller i vicepresident del Consell per la República, Toni Comín, des de Brussel·les per explicar que presentaran aquest mateix divendres mesures cautelaríssimes al Tribunal General de la UE, que podria tardar entre 24 i 72 hores a resoldre, per a l’alliberament immediat de l’excap del Govern. A més, registrarà mesures cautelars per frenar una possible entrega a Espanya. Els advocats del líder de Junts havien sol·licitat també que la compareixença s’ajornés a dissabte per poder preparar millor la seva defensa.

Puigdemont ja ha comunicat qui és el seu advocat de confiança a Itàlia, el lletrat Agostinangelo Marras, que s’encarregarà ara de «comprovar que tingui assistència jurídica» i que s’apliquin a l’expresident totes les garanties com a ciutadà espanyol. Sobre Puigdemont pesava una ordre europea de detenció i entrega cursada pel Tribunal Suprem per un delicte de sedició i que mai ha deixat d’estar vigent. L’euroordre per la qual ha sigut detingut va ser dictada pel jutge d’instrucció de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 d’octubre del 2019, quan el Suprem va condemnar per sedició els líders del procés sobiranista català.

L’entorn de l’expresident Puigdemont confia, no obstant, que serà posat en llibertat. Al·leguen que l’euroordre de detenció cursada pel Tribunal Suprem va quedar suspesa el juliol passat, quan el Tribunal General de la UE va retirar la immunitat a l’eurodiputat perquè no veia risc que fos arrestat, ja que aquesta euroordre està suspesa en aquests moments. Segons fonts d’aquest entorn jurídic, Puigdemont tornarà a ser posat en llibertat com va ocórrer en la detenció i empresonament a Alemanya, concretament a la presó de Neumünster, el març del 2018.

Previsiblement, Puigdemont, que estava declarat en rebel·lia a Espanya, presentarà davant les autoritats d’Itàlia al·legacions similars a les que va presentar en els processos anteriors i que tan bons resultats li van proporcionar llavors. A més, no és descartable que destaqui la concessió d’indults als seus companys del Govern que van preferir no fugir i van poder ser jutjats, per al·legar la debilitat del procediment que ara es reobre en contra seu.

A Espanya, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa que es manté en estat latent contra ell i els exconsellers que el van acompanyar en la seva fugida pel procés, s’haurà aquest divendres de posar en contacte amb les autoritats italianes per tenir coneixement oficial de l’arrest, van informar a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. De forma automàtica es procedirà a reclamar-ne l’entrega, i per fer-ho el magistrat remetrà la documentació que se li requereixi per mirar d’aconseguir que aquesta vegada sí que sigui posat a disposició de la justícia espanyola.

Per la seva banda, el Govern espanyol ha assenyalat que Puigdemont «ha de sotmetre’s a l’acció de la justícia, exactament igual que qualsevol altre ciutadà», i ha apuntat que la detenció a Sardenya obeeix «a un procediment judicial» que està en curs. L’Executiu ha manifestat el seu respecte per «les decisions de les autoritats italianes», com ha assegurat que ja ho va fer quan «els tribunals espanyols i europeus» van dictar «resolucions en els procediments judicials que afecten» l’expresident.

L’expresident de Generalitat va ser detingut aquest dijous a la nit a l’illa italiana de Sardenya just baixar de l’avió amb què viatjava des de Brussel·les per assistir a una recepció institucional del Síndic de l’Alguer. Policies italians van procedir a arrestar-lo a l’aeroport de l’Alguer en virtut de l’ordre de recerca i captura emesa pel Tribunal Suprem. Així ho ha confirmat l’advocat del líder de Junts, Gonzalo Boye.

Puigdemont s’havia desplaçat des de Brussel·les a la localitat de l’Alguer, a Sardenya, on anava a participar en una trobada internacional organitzada per l’associació Adifolk, juntament amb la consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina.