L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que es presentarà presencialment el proper 4 d'octubre a la vista oral al tribunal de Sàsser, a Sardenya, per resoldre definitivament la seva situació a Itàlia, després de ser arrestat dijous passat per l'execució de l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem espanyol. Ell i el seu advocat, Gonzalo Boye, han confirmat que hi aniran físicament i també que confien plenament en la justícia italiana.

Puigdemont, que aquell dia té sessió plenària al Parlament Europeu, ha dit que segurament la seguirà de forma telemàtica. A més, Boye ha confirmat que aviat presentaran la petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per aconseguir de nou la immunitat.

Puigdemont ha elogiat la justícia italiana per resoldre en poques hores "allò que Espanya fa quatre anys que no resol, i no és una excepció, perquè Alemanya, Bèlgica, el Regne Unit i fins i tot França han dit el mateix", tot recordant que fa una setmana va estar a l'Assemblea francesa. "Espanya vol reduir la llibertat de moviments i d'expressió, cosa contrària a la UE, on lla dissidència política, la llibertat d'expressió i el dret a l'autodeterminació haurien d'estar reverenciats". "Estem orgullosos de ser europeus, no ens rendirem i seguirem viatjant", ha conclòs.

Així, el també eurodiputat de JxCat ha confirmat que aquest dilluns assistirà a la comissió de comerç exterior del Parlament Europeu, de la que forma part, i el 4 d'octubre anirà a Sàsser per comparèixer davant del tribunal que ha de resoldre la seva situació jurídica a Itàlia. Tot i així, confia en poder seguir telemàticament el ple de l'Europarlament que hi ha aquell mateix dia.

Respecte la seva detenció, ha dit que sabien que podia passar. "Sabíem que Espanya volia que jo passés una mala nit, però també sabíem el resultat: pa sec per avui, fam per demà per a Espanya, i un dany reputacional que no compensa". En tot moment ha defensat l'actuació de la policia i la justícia italianes. De fet, Boye ha dit que la justícia espanyola ha comès un "engany clar i manifest al TGUE i ha trencat el principi de confiança que impera en la justícia europea".

Per això, tot i que divendres al matí ja tenien preparada la petició al TGUE per reactivar cautelarment la immunitat, quan Puigdemont encara era a presó, finalment la petició la faran aquesta propera setmana perquè primer volen saber "què vol" el TGUE. En tot moment, Boye ha mostrat la seva confiança en la justícia italiana, però també vol que el TGUE es pronunciï per tal que els altres dos eurodiputats exiliats, Toni Comín i Clara Ponsatí, puguin moure's tranquil·lament pel continent. "Tenim plena confiança en la justícia europea al nord dels Pirineus, però no podem dependre de la justícia italiana només", ha argumentat.

En tot cas, creu que el Suprem buscava una jurisdicció propícia als seus interessos i aquesta "estratègia" s'ha convertit en un "bumerang", ha dit. Puigdemont ha dit que només Espanya "té problemes de comprensió lectora amb el dret europeu", i per això espera que aquesta visió no es contagiï als altres països de la UE. Per això, ha demanat a la justícia espanyola que no actuï amb criteris polítics i ideològics.

En una roda de premsa amb molta expectació de mitjans catalans, espanyols, italians i internacionals, Puigdemont ha comparegut a l'Alguer al costat de Boye, del cap de la seva oficina. Josep Lluís Alay, i de l'alcalde de l'Alguer, Mario Conoci. També han estat presents a la roda el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i els dirigents de JxCat Jordi Sànchez i Elsa Artadi.

L'alcalde de l'Alguer ha dit que la reivindicació de llibertat, un dels principals valors de la Unió Europea, no es pot resoldre amb la presó perquè és un problema polític, i ha mostrat el seu alleujament per la posada en llibertat de Puigdemont. "Espanya ha intentat arruïnar la festa de l'Adifolk, no esperàvem que Puigdemont fos arrestat, però per sort la justícia italiana ha respost ràpid amb la posada en llibertat", ha opinat. Puigdemont li ha agraït l'acollida i l'escalf rebut per les autoritats alguereses i sardes.