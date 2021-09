En el moment que a l’expresident Puigdemont tres policies italians de paisà li llegien els seus drets a l’aeroport d’Alguer, havien passat 50 minuts de tensió en la cúpula policial italiana, el temps durant el qual aquesta prefectura i el Ministeri de l’Interior d’Itàlia van estar enviant-se missatges. Els tres policies executaven una decisió final de la mateixa ministra Luciana Lamorgese.

El nom de Carles Puigdemont i Casamajó, com el de tots els passatgers del seu vol, va ser registrat informàticament en el moment de mostrar la seva documentació en la cua d’embarcament de l’aeroport de Brussel·les, passades les set de la tarda de dijous. Els ordinadors de l’àrea d’embarcament van comunicar la dada, entre altres milers de passatgers d’aquesta jornada, al SIS (Schengen Information System), relaten fonts pròximes al Govern.

El SIS és el sistema d’alerta que, a semblança de la base de dades de passatgers nord-americana PNR, comparteixen tots els països signants d’aquest tractat de seguretat i fronteres i s’activa de manera automàtica permetent així seguir el rastre de fugitius. El SIS va alertar a la policia de l’aeroport de destinació a Sardenya de l’arribada d’un ciutadà amb una requisitòria judicial pendent, ja que amb aquesta categoria figura Puigdemont en el sistema. Durant 50 minuts, la policia italiana va elevar consultes al seu Ministeri de l’Interior. Aquest finalment va prendre la decisió de no fer excepcions i dur a terme la detenció sense que hi hagués consulta prèvia d’Interior Itàlia al ministeri de l’Interior d’Espanya ni a la policia espanyola, segons asseguren fonts del Govern i va ratificar ahir divendres el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. Altres fonts governamentals afegeixen que tampoc es va produir cap avís previ a Moncloa.

Fonts policials italianes van confirmar que van actuar després de rebre alerta del sistema intern d’intercanvi d’informació de les policies europees. «No va haver-hi cap comunicació prèvia procedent de la policia espanyola ni d’altres autoritats d’aquest país, ni va haver-hi policies espanyols que van participar en la detenció», van afegir les mateixes fonts, que també van confirmar que l’expresident no va ser detingut per una unitat especial, sinó per tres agents del cos de la policia de fronteres italiana que anaven de paisà. «El que és absolutament normal; és el que ocorre en la gran majoria dels casos», van indicar. Al principi, Puigdemont va estar sol en l’aeroport, fins que es va presentar un primer advocat italià a acompanyar-lo.

Només posteriorment a la detenció la policia italiana es va posar en contacte amb l’espanyola, precisen aquestes fonts, que entenen que «es tracta d’una situació molt complexa, per les implicacions polítiques del cas».

A Madrid, experts d’Interior valoren que va poder influir en la decisió italiana la proximitat de la cita que Grande-Marlaska tenia amb la seva homòloga Lamorgese, avui dissabte a Màlaga, en el cim dels països europeus del Grup 5 + 5 (Espanya, Itàlia, França, Malta i Portugal) per a tractar assumptes d’immigració.